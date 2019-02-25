避免再釀悲劇　立委劉櫂豪：酒駕零容忍要多管齊下

▲立委劉櫂豪強調，針對酒駕零容忍應該多管齊下。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

立委劉櫂豪25日於立法院交通委員會質詢交通部林佳龍部長，針對社會關注的酒駕議題要求政府應多管齊下，從提高刑罰、罰款外，對於連坐的研議、沒入車輛、累犯的教育訓練、大眾運輸工具增設車輛發動酒測系統等，以期透過多管齊下的方案，達到酒駕零容忍的目標。

劉櫂豪指出，目前對於酒駕相關的規範分別訂定刑法第185-3條及道路交通管理處罰條例第35條。其中刑法對於酒駕「處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金。」、「因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑。」

另外在行政罰部分，道路交通管理處罰條例規定酒駕「處新台幣1萬5千元以上9萬元以下罰鍰，並當場移置保管該汽車及吊扣其駕駛執照1年，致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領」以及「汽車駕駛人於5年內再犯，處新台幣9萬元罰鍰，並當場移置保管該汽車及吊銷其駕駛執照；如肇事致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。」

劉肇豪強調，上述規定雖一再加重罰則，但目前仍然每年平均約10萬件酒駕取締案件，5至6千件的傷亡人數，顯然政府被動的事後制裁仍無法根治酒駕行為，必須多管齊下才能達到防制的目標。

劉櫂豪指出，政府除了修法提高刑責、罰款外，對於提供酒精的對象是否比照國外的規範，採用連坐處分，當然這個部分需審慎研議，不要造成過多的牽連，引發民怨。另外對於酒駕的累犯，在行政處罰部分，是否可以研議增加上課受訓的時數，或者加裝車輛發動酒測系統，也就是安全鎖，設法降低累犯的情形；此外加裝車輛發動酒測系統部分，交通部應研議大眾運輸工具應全面來加裝，透過補助或獎勵的方式，來讓大眾運輸工具能更安全的行駛。