酒駕被抓心情差　油漆工「繼續灌酒」又慘被移送

▲潘男3天內2度酒駕被抓，還不慎追撞停紅燈的汽機車，所幸無人傷亡。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



記者陳玉／台中報導

從事油漆工的潘姓男子，18日因酒駕遭警攔檢並移送，訊問後釋放，潘男因此心情不好，竟與友人相約喝酒澆愁到凌晨3點多，雖有找代駕回家，但因才休息3小時酒未退，一早開車上班，就撞上正在等紅燈的小客車及機車，3天內2度因酒駕遭逮，潘男直呼「借酒澆愁、愁更愁。」

▲交通意外一度造成大塞車，潘男訊後也依公共危險罪再度送辦。



豐原警分局表示，31歲潘男18日凌晨1點多，酒後開車行經豐原區豐勢路、向陽路口時遭攔檢，酒測值達0.91毫克，當場依公共危險罪移送；未料，20日早上7點多，潘男開車行經大雅區昌平路4段時，追撞前方停紅燈的一輛小客車及一台機車，所幸並無人員受傷，但為上班尖峰時段造成大塞車，隨後警到場，潘男酒測值達0.55毫克。

潘男向警供稱，因18日酒駕遭移送訊問，心情很差，20日凌晨又約友人相約在豐原某KTV喝酒解愁，凌晨3點多結束酒局有記得找代駕返家，但一早趕著上班，沒注意到酒還沒退，開車途中就撞上他人汽車、機車。警訊後，依公共危險罪再度將其送辦。

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