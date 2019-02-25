八成民眾不滿法官　許宗力：沮喪，滿意警察天經地義

▲司法院長許宗力。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

國立中正大學犯罪研究中心日前公布一份民調，發現有近八成的民眾不滿意法官，但有逾七成卻滿意警察。媒體詢問司法院長許宗力的意見，許宗力表示，這份民調以治安調查為主，警察站在第一線、維護治安，「所以警察滿意度排名第一，我覺得是天經地義。」但對於法官滿意度低，許宗力僅表示很沮喪。

司法院與行政院、法務部25日共同召開「司法改革國是會議後半年報告第三次報告」，向社會各界呈報司改這半年的成果。由於工作內容都是司改國是會議決議中的法案推動，並無新推動的政策或法案，因此媒體將焦點轉向日前國立中正大學犯罪研究中心公布的民調。

在這份「107年全年度臺灣民眾對司法與犯罪防制滿意度之調查研究」中，民眾對法官信任的程度達到新低的21.9％，亦即有近八成的民眾不滿意法官。另外民眾對政府推動司法改革的不滿意度也高達80.9％。但這份調查研究中，民眾對「警察維護治安工作」滿意度達77.5％，達到歷年最高。

對此，媒體詢問許宗力時，許宗力表示，這份調查報告每一年都是對警察的滿意度高於檢察官、法官，可能是因為調查都是由治安的角度來詢問，所以這樣的結果可以理解。「因為維護治安是民眾認為最重要的，誰是第一線？就是警察，警察保障我們的安全，所以警察的滿意度是排名第一，我覺得這是天經地義，如果是我，我也會這麼說，我很感謝警察。」

許宗力稱讚警察滿意度逾七成、排第一是天經地義，但對於法官不滿意度達到八成，許宗力表示沮喪。另外對於司改的不滿意度也超過八成，行政院政務委員羅秉成更說，原因很多，他說「我都還處於不滿意的階段，如何要求民眾要滿意司法改革的進度。」羅秉成解釋，因為司改的工作重點在於推動法案、組織改造，這等於是老屋大裝潢的工作，目前還在改造過程中，民眾當然不會看到成果。但等修法、組織改造都完成後，成效就會顯現，只是他坦言，可能在兩年內，民眾都還看不到立即的成果。

