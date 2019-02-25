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228連假賞櫻　羅東「羅莊步道」粉色系墨染櫻迎客

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▲羅莊櫻花步道長約2公里近1千200棵櫻花樹，白天賞花，夜賞櫻。（圖／羅東鎮公所提供）

▲宜蘭羅莊櫻花步道長約2公里近1千200棵櫻花樹，白天賞花，夜賞櫻。（圖／羅東鎮公所提供）

記者游芳男／宜蘭報導

228連假賞櫻，宜蘭羅東鎮羅莊步道是不錯選擇，羅莊櫻花步道共種植兩種櫻花品種，前段靠近光榮路為桃紅色的八重櫻，現在正值開花期，後段則為粉色系的墨染櫻，賞花期預計在3月初接力開，整條步道持續維持最佳的櫻花季。

羅東鎮長吳秋齡說，羅莊櫻花步道是全國第一個在平地種植櫻花最成功的步道，整個櫻花步道全長約2公里種植了近1千200棵櫻花樹，除了在白天可以觀賞粉紅嬌嫩的花朵，羅東鎮公所編列預算在步道兩側設置投射燈光，讓民眾在平地就能欣賞美麗的夜櫻與河畔倒影。

另，該所2019年慶祝植樹節，預訂28日連假首日的上午7時30分舉行，地點就選在櫻花步道（羅莊七大排三路橋）。活動與羅東林管處配合，鼓勵民眾種樹，熱場後健走，健行路線由主舞台經羅莊二街及富英二路，沿著櫻花步道繞行一圈回至主舞台，長度約為2公里。

當天會場將提供桂花、杜鵑、含笑等苗木約1500株贈與參加民眾，憑3張108年發票兌換，活動後將捐至聯合勸募基金會。

健走外，還有幼兒園演出，林管處植樹技巧與方法解說，還有平安粥，現場安排宜蘭財稅局、宜蘭地檢署及宜蘭地方法院進行宣導活動，備有豐富宣導品，並舉辦友善小農市集，支持農產品「地產地銷」。

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關鍵字：羅莊步道,櫻花季

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