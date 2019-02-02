消防員被當詐騙集團 宣導住警器不容易！有疑慮可電119

▲消防員挨家挨戶宣導住警器。（圖／記者黃彥傑翻攝）

台北市推行住宅用火災警報器已經有5年多，連市長柯文哲為了讓市民知道火災警報器的重要性，下海拍廣告。只是消防局主動到各家裡訪視、鼓勵申裝，聽到消防人員說免費安裝，還是有不少民眾心想「哪有這麼好，免費贈送？詐騙集團是吧。」消防人員好氣又好笑「哪有詐騙集團專門去買價值5、6百元警報器給你。」

有消防人員想起按門鈴跟民眾推廣，住戶還會大聲喝斥「賣ㄍㄟ肖喔，哪唔價齁康誒歹記？」隔著鐵門大罵「詐騙集團不要再來了！」甚至還會放狗出來咬人。雖然狀況百出，但都還是能說就說、能宣導多少就宣導。

▲消防員宣導住警器曾被民眾當詐騙集團。（圖／記者黃彥傑翻攝）

消防局表示，奪命火警經常發生在民眾熟睡時候，約有7成火災罹難者都是太晚察覺，等到濃煙瀰漫才驚醒卻已經來不及。消防法規雖有明訂要裝住宅警報器，但5樓以下透天厝卻沒有對應罰則，導致民眾缺乏危機意識，安裝率非常低。

因此希望民眾，別再把消防人員當詐騙集團，真的還是不放心，可以向住家所屬消防隊確認。另外，多數消防人員不一定只會挨家挨戶詢問，不少都會先打電話確認再到府安裝，並非詐騙電話，若民眾有疑慮，也可直接播打119查證。

▲消防員宣導住警器會讓民眾簽名確認。（圖／記者黃彥傑翻攝）