單身狗太寂寞都靠性感女內衣　正妹被偷到抓狂架監視器揪色賊

▲徐姓男子未婚單身，半夜騎機車偷女子性感內衣回家把玩 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區一名女子因曬在騎樓的內衣時常被偷，於是架設監視器要揪出內衣大盜，日前內衣又被偷，檢視監視器果然看到一名男子半夜騎機車鬼祟出現屋外，佯裝停路邊修車趁機偷走內衣，警方根據監視器約談男子到案，訊後依竊盜罪送辦。

徐姓男子（42歲，竊盜、毒品前科）單身又長期失業，大年初三凌晨4時許，騎機車在新北市永和區閒晃，行經新生路時，看到一樓騎樓下吊掛著女子黑色內衣，起了色心貪念；他先將機車熄火推車前進，待到目標屋外對面停下，蹲下佯裝修車觀察四周，趁機小跑步到衣架下，將內衣塞進外套內，隨機騎車離開。

▲徐姓男子未婚單身，半夜騎機車偷女子性感內衣回家把玩 。（圖／記者陳以昇翻攝）

被偷走內衣的被害女子隔天發現黑色性感內衣又被偷走，查看架設屋外的監視器影片，果然看到徐男鬼祟偷竊行徑，立即報警；女子向警方表示，之前內衣時常被偷，架設監視器後馬上就拍到竊賊，警方根據機車車牌以車追人，將他約談到案，徐男坦承因為單身未婚，才會偷內衣回家把玩，訊後依竊盜罪函送法辦。

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