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過年遇詐騙！他「5字魔性台詞」反誆：恭喜中9萬　詐騙妹秒給地址

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▲▼打電話示意圖、手機 。（圖／記者高敏鳳攝）

▲網友接到詐騙集團電話，反騙對方上鉤。（圖／示意圖非當事人／記者高敏鳳攝）

網搜小組／綜合報導

過年期間有許多行業沒有休息，連詐騙集團都加緊腳步開工。一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出自己與詐騙集團的爆笑對話，他接到電話之後，直接要對方講出「百萬大富翁」，模仿過去益智節目打電話問答的情形，沒想到詐騙妹真的被唬得一愣一愣的，還差點說出地址。

網友在臉書上提到，他上班上到一半，一接起來，對方是一個聲音超甜的女孩，劈頭就問說「妳知道我是誰嗎」。沒想到他直接反制回答，「這裡是百萬大富翁，恭喜妳可以參加我們的機會命運，現在現場獎金已經累積到九萬元了，請問您現在收看的是什麼節目？」，甜聲妹則害羞回答「百萬大富翁」，原PO回覆，「恭喜妳，馬上參加我們的機會命運得現金」。

由於原PO講的煞有其事，原本要騙人的詐騙妹反而上鉤，真的以為自己打到百萬大富翁節目，他問對方，「請問現在電視上，妳有看到我們的機會命運的牌子嗎?」，結果詐騙妹還真的回答「有」，讓他好困惑，接下來他問，「請問你要選擇機會還是命運?」

詐騙妹：我可以選機會嗎?
原PO：好，我幫你瞄一下，要不要換，要嗎？
詐騙妹：那我改成命運~
原PO：那我再幫你瞄一下
詐騙妹：好吧!那我決定命運.
原PO：是的！那我要翻開命運了，是否有獎金九萬元呢？讓我們進一下廣告
詐騙妹：蛤，還有廣告!
我：開玩笑的！因為妳中了我們的現場命運大獎，九萬元~~~


一聽到賺到9萬元，詐騙妹已經不顧自己的工作，興奮尖叫狂喊謝謝，原PO和同事們此時已經笑到倒地，他跟對方說，「麻煩妳留一下資料 ，方便寄獎金」，換了另一名同事假裝工作人員說，「那麻煩留一下妳的地址，我要將支票寄過去」，沒想到詐騙妹真的如此的單純，直接說「高雄市三民區」，後面的地址不清楚還轉身問其他人，深信中獎了。

電話中傳來另一名詐騙分子怒罵，「妳是白癡嗎，你他X有種把這裡的地址跟人家說，妳被騙了妳知道不知道，有沒有腦袋阿，妳他X要是把這裡的地址說出去，信不信我打妳」，此時詐騙妹才恍然大悟，但原PO同事仍繼續說服，「小姐，我們騙你也沒好處，我們現場都有律師證明，如果妳不要這筆獎金，我們就累積送給下一位了」

由於聽到「律師」，詐騙妹還是半信半疑，跟自己的同事說對方有律師，結果對方只回「律妳媽啦，操，浪費錢是不是把電話掛了」，這才結束這通超荒謬的反詐騙電話。原PO和同事的演技和爆笑台詞讓網友們全都笑瘋，留言提到，「想詐人反被詐，這招真的很威」、「她遇到同行，還是祖師爺級的」、「換做我是你同事的話，我也笑到肚子痛+流眼淚」、「我在現場聽到這些對話會笑到哮喘」。

這個遊戲方式是來自10幾年前超紅的益智節目「超級大富翁」，當時主持人會打電話給觀眾，可以選擇機會或命運拿獎金，觀眾接起電話後要先回答在看的節目是「超級大富翁」，但這個節目早在2006年就已經停播。

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關鍵字：詐騙集團,百萬大富翁

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