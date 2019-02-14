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化名「孫安佐」成詐騙集團首腦　幕後指揮車手全台提款

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▲▼詐騙集團車手聽令於化名「孫安佐」的首腦全台提款。（圖／記者陳豐德攝）

▲詐騙集團車手聽令於化名「孫安佐」的首腦全台提款。（圖／記者陳豐德攝）

記者陳豐德／新北報導

以余姓男子為首的詐騙集團以「猜猜我是誰」老哏手法，透過通訊軟體假冒客戶，向被害人傳送詐騙訊息，一名蔡姓男子誤以為他是鋁門工程的客戶，沒有詳加確認就陸續匯款35萬元到人頭帳戶，警方獲報後循線查獲余姓主嫌等6人到案，他們供稱是由化名「孫安佐」的男子在幕後指揮，訊後依照詐欺罪嫌將他們移送偵辦。

警方表示，56歲的蔡姓被害人在經營鋁門工程生意，日前在通訊軟體「LINE」裡面收到不明人士傳來「猜猜我是誰」，他誤以為是客戶，就將工程款項匯至詐騙集團的帳戶，35萬元不翼而飛後他驚覺上當，趕警向新北土城警方報案。

警方循線追查出24歲的余姓主嫌，以及吳男（34歲）、陳男（35歲）、林男（35歲）、張男（24歲）和黎男（20歲）等6名詐騙集團提款車手，經警方通知到案說明後，他們坦承是經由「大發」、「孫安佐」等姓名不詳詐騙集團成員，指揮旗下車手在台中和雲林等地提領詐騙款項。

余姓嫌犯到案後供稱，因缺錢花用，自107年5月開始加入詐騙集團，只要能成功提領詐騙款項，自己可抽成得百分之一，全案訊後已依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦，警方將進一步追查詐騙集團首腦。

▲▼詐騙集團車手聽令於化名「孫安佐」的首腦全台提款。（圖／記者陳豐德攝）

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關鍵字：詐騙集團,孫安佐,車手,提款,土城

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