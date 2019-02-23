台南婦刺肚案女嫌長相清秀　長期失眠曾自曝：再不睡要往生了

▲台南市警六分局將涉案林女拘提到案，起獲作案兇刀，林女殺人動機令人費解。（圖／翻攝當事人臉書）

地方中心／台南報導

台南市南區大同路二段2月22日晚上發生68歲林姓婦人當街遭刺殺導致腸外露兇殺案，警方從兇嫌所騎機車，23日上午將林姓女兇嫌拘提到案，起出作案兇刀及安眠藥。長相相當清秀的林女，疑似有失眠症，吃安眠藥才能入睡，2018年9月29日時還曾在臉書上發文「快讓我睡覺，再不睡要往生了。」警方問對於為何要刺人？林女則推稱「全忘了，不知道」，全案由市警六分局調查釐清犯案動機中。

▲林嫌臉書透露為失眠所苦。（圖／翻攝當事人臉書）

22日晚上6時13分，從遠嫁美國數十年，近期回國探親，目前已為美國籍的68歲林姓婦人，要到大林國宅商圈買晚餐，竟在人行道上遭1名年約30多歲女子，持長約15公分刀子，無故猛刺婦，造成婦人雙手、左腹中4刀，腹部5公分刀傷造成腸子外露、右手手指遭砍斷只剩一層皮連著，兇嫌行兇後逃逸，林婦送成大醫院急救，院方漏夜手術搶救，23日上午已經脫離險境，目前住院觀察中。

台南市警六分局案發後，警方漏夜動員所有警力查緝兇手，並調閱社區及街頭監視器找人，23日凌晨在南區一間廟宇調閱廟前監視器後，發現該女兇嫌騎乘機車在廟前停車，再步行到案發現場，砍人後再繞道步行數公里回到廟前騎機車逃離。23日上午10時，警方經過徹夜追緝，終在兇嫌住家逮到人，並起獲作案用兇刀及安眠藥，一併帶回偵辦。

▲林嫌長相清秀。（圖／翻攝當事人臉書）



警方原本以為林嫌疑有精神官能方面的問題，但其母親說女兒有失眠問題，需服用安眠藥入能入睡。記者也透過林嫌臉書發現，2018年9月29日曾發文寫道「快讓我睡覺，再不睡要往生了」等語，顯見為失眠所苦。此外，據警方了解，林女作案用水果刀一直放在其白色包包內。對於為何要殺害被害人，林女供稱「全忘了，不知道」。

警方初步調查，林女與被害人並不認識，且案發地點是在人行道，而非固定處所，林女花那麼多時間繞來繞去，如何確定被害人會一直在現場不會離去？林女又要去哪裡「尋仇」？除非是林女恰巧在案發時「認錯人」而行兇，此外就只有「無差別殺人」才較合理，而目前林女殺人動機警方仍深入調查釐清中。

另，相關人士指出，如果有許多失眠症的患者，在服用安眠藥後，的確會有夢遊的副作用，在夢遊時，一般人不會覺得他在夢遊，只是行為舉止古怪，當事人還會乖乖回家去睡覺，隔天醒來，會忘了昨晚做的事。



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