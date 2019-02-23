狼師裝懂「穴位」幫女學生按摩　被拒絕竟還撒嬌討「抱抱」

▲狼師裝懂穴位幫按摩，竟伸手揉捏女學生胸部。示意圖與本案無關。（圖／達志示意圖）

地方中心／高雄報導

高雄市一名吳姓男子開設私人補習班，竟對學生佯稱略懂「穴位」可以免費提供按摩服務，而多次藉機揉捏女學生胸部。女學生事後反抗將他推開，不料他竟還露出猥褻笑容，並張開雙手討「抱抱」。高雄地院審理後，將吳男依故意對少年犯利用權勢猥褻罪判處6個月有期徒刑，得易科罰金18萬元。

判決書指出，吳男原在女兒就讀的國中為班上同學補習，因而結識女學生小奕（化名）。2014年起吳男改由在住處開設私人補習班繼續為升上高中的小奕補習，2016年2月間吳男開始對學生佯稱自己略懂「穴位」，可以提供免費按摩服務，並在課間幫學生按摩。

然而，吳男在對小奕按摩時，竟多次將手伸入對方衣服揉捏胸部，小奕雖感到不舒服，但卻不知如何反應，事後在與學校老師聊過後，才驚覺事態嚴重，便立即對吳男提告。

法院審理時，小奕證稱，因吳男是同學的爸爸，且國中就給他補習，很信任他，「我之前把他當作崇拜信任的對象」，並表示「當下我不清楚這是不是正常的按摩行為，我無法分辨，但是我心裡感覺很不舒服，當時我不知道我要怎麼反應」。

此外，小奕還表示，吳男某日又再次想對她下手時竟突然緊抱她，小奕受到驚嚇將吳男推開，沒想到他竟然露出猥褻笑容對小奕說「抱抱」，還做出兩手張開要擁抱的動作。

法院審理後認為，吳男為人師表，卻沒有維護師道尊嚴，也未謹守男女互動份際，竟然還為了滿足一己私慾做出此事，造成小奕心理嚴重傷害，但審酌他事後坦承不諱，且已與對方達成和解，因此判他6個月有期徒刑，得易科罰金18萬元。全案可上訴。

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