韓國瑜曾經淡出政壇16年　李佳芬甜笑：他化身「超級奶爸」

▲韓國瑜曾因競選失利而淡出政壇，李佳芬笑稱他儼然成為超級奶爸。（圖／記者林敬旻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜的高人氣讓他搶下多年來都是民進黨票倉的高雄執政權，然而高人氣的背後，有個鮮少人知的故事。韓妻李佳芬日前接受媒體專訪表示，韓國瑜曾因角逐立委失利而淡出政壇16年，那段時間他天天帶在家中，扮演了一個「超級奶爸」的角色，而當時他最常說的話就是「媽媽在睡覺，不要吵媽媽」，讓李佳芬很是心疼。

▲李佳芬上節目談韓國瑜曾淡出政壇的回憶。（圖／記者洪正達攝）

據了解，韓國瑜2001年底曾角逐不分區立委卻失利，他因而但出政壇。2006年時，他一度復出擔任中和是副市長，但就任1年8個月後，又以個人規劃為由請辭。到了2007年，韓國瑜曾打算再戰國會，但因黨內初選指控對手張慶忠為「情色大亨」，被黨部取消初選資格，再度淡出政壇。

李佳芬接受Win TV《大雲時堂》即目主持人李四端專訪時，談及那段時間。她表示，這樣的打擊對韓國瑜來說衝擊相當大，而自己還曾經要韓出去找工作，也讓他深感受傷。但李佳芬也笑稱韓國瑜在那段時間儼然成為「超級奶爸」，最常聽到他對孩子說的話就是「媽媽在睡覺，不要吵媽媽」。

另外，提到韓國瑜當選高雄市長後的生活改變，李佳芬笑說，很常「一覺醒來會忘記家裡有一個市長」。但當選後韓國瑜的心情也相當著急，可以感受到他的壓力很大，每天都會說「我必須要讓貨趕快出去，讓庶民經濟趕快上來」。

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