　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

台南婦遭刀刺肚破腸露　兇嫌林女南檢聲押

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市隨機殺人案兇嫌林女被依殺人未遂罪嫌送辦，檢方先依精神衛生法規定，先送醫療機構由醫師診斷是否住院治療，如鑑定結果認不必住院，即有羈押之必要，檢察官將依法聲請羈押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市隨機殺人案兇嫌林女被依殺人未遂罪嫌送辦，檢方先依精神衛生法規定，先送醫療機構由醫師診斷是否住院治療，如鑑定結果認不必住院，即有羈押之必要，檢察官將依法聲請羈押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市隨機殺人案，經黃信勇檢察官訊問兇嫌林女後，認林女有逃亡、滅證及涉犯殺人未遂重罪等羈押原因，經先依精神衛生法第32條規定，送醫療機構由醫師診斷後，醫師認定不符住院標準，檢察官接獲醫師認定後，依法於晚上10時左右向台南地院聲請羈押。

▲台南市隨機殺人案兇嫌林女被依殺人未遂罪嫌送辦，檢方先依精神衛生法規定，先送醫療機構由醫師診斷是否住院治療，如鑑定結果認不必住院，即有羈押之必要，檢察官將依法聲請羈押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市南區大同路二段2月22日晚上，發生68歲林姓婦人當街遭刺殺導致腸外露兇殺案，警方從兇嫌所騎機車，23日上午將林姓女兇嫌拘提到案，起出作案兇刀及安眠藥，據初步調查林女有嚴重失眠症，吃安眠藥才能入睡，林女稱被害人碰落她的水果刀，並阻止她撿起掉落的刀子而發生拉扯，被害人則指證林女持刀對她揮舞，她害怕用手防衛卻被對方刺殺。

▲台南市隨機殺人案兇嫌林女被依殺人未遂罪嫌送辦，檢方先依精神衛生法規定，先送醫療機構由醫師診斷是否住院治療，如鑑定結果認不必住院，即有羈押之必要，檢察官將依法聲請羈押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2月22日晚上6時13分，從遠嫁美國數十年，近期回國探親，目前已為美國籍的68歲林姓婦人，要到大林國宅商圈買晚餐，竟在人行道上遭林女持水果刀，無故猛刺婦，造成婦人雙手、左腹中4刀，腹部5公分刀傷造成腸子外露、右手手指遭砍斷只剩一層皮連著，林女行兇後逃逸，林婦送成大醫院急救，院方漏夜手術搶救，23日上午已經脫離險境，目前住院觀察中。警方23日派員前往醫院探視被害人，並詢問相關案情。

台南市警六分局案發後，警方漏夜動員所有警力查緝兇手，並調閱社區及街頭監視器找人，查出林女先將機車停在宮廟前的公園，再步行1、2公里抵達作案現場之人行道，行兇後再繞3、4公里回停車處牽機車，涉案過程有故布疑陣干擾警方辦案之嫌，警方研判是「預謀犯案」成分居大。

▲台南市隨機殺人案兇嫌林女被依殺人未遂罪嫌送辦，檢方先依精神衛生法規定，先送醫療機構由醫師診斷是否住院治療，如鑑定結果認不必住院，即有羈押之必要，檢察官將依法聲請羈押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警六分局成立專案小組經徹夜追緝，從犯嫌機車鎖定林女身分，於23日凌晨向台南地檢署申請拘票後，於23日上午10時到林女住處逮人，將涉案的林女逮捕，起獲作案用兇刀，疑似精神科用藥，一併帶回偵辦。

警方原本以為林女疑有精神官能方面的問題，但林女家人說林女有嚴重失眠問題，需服用安眠藥入能入睡，有就醫拿藥服用，警方證實為安眠藥。此外，據警方了解，林女作案用水果刀一直放在其白色包包內。

兇嫌林女供稱她與被害人碰撞導致水果刀掉落在地，她想撿起時與被害人發生拉扯，林女否認殺人犯行，也否認識被害人。另被害人則向警方表示，兇嫌在她面前揮舞刀子，她感到害怕所以用手防衛而被刺殺，她並不認識兇嫌。

警方說，兇嫌林嫌有二級毒品吸食紀錄，目前無業，與父母同住，據其家屬稱林女近來有嚴重失眠症，對很多過程都會交代不清。全案偵訊後依殺人未遂等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

ET快訊
快訊／5566第4位團員出現了！合唱《無所謂》有洋蔥
快訊／「我被開槍...」蘆洲男左後背中彈！一路走到醫院求救
好市多「懶人新神物」好吃又方便　網激推：一口氣吃3杯！
杜拜女網／謝淑薇雙打直落二奪冠！收下生涯第21冠

關鍵字：台南,刺肚,腸露,兇嫌,鑑定,聲押

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

相愛10多年分手收場…男默默走進女友住家　含淚上吊死在她的臥房

抓到了！台南婦遭「狠刺4刀」肚破腸外露　口罩女兇嫌落網

影／無良婦科醫生「多打3cc」延長麻醉　手術檯性侵女病患全被妻密錄

快訊／索討16年前車禍賠償　幼子驚恐目擊父遭開山刀破肚不治

快訊／蘆洲疏洪道驚傳槍擊　被害人負槍傷行自行就醫

快訊／「我被開槍...」蘆洲男左後背中彈！一路走到醫院求救

租出去2個月「男客上吊」變凶宅！女房東崩潰求償200萬

台南婦遭刀刺肚破腸露　兇嫌林女南檢聲押

「基地台收訊好看A片」　小黃運將被控性騷擾高中女生遭法辦

分手毒男友崩潰！台南清秀女「失眠3天」15cm刀刺婦破肚…檢將強制送醫

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

俞灝明擋火護Selina...39%燒傷　「下場被分手」網傳前女友是楊冪

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸

2歲萌娃餵小鹿吃蘿蔔+上禮貌課　「說謝謝才可以吃」...網：融化了

無良婦科醫生加重麻醉伸狼爪！　妻落淚挺老公：放我們一條活路

台中火鍋「屠龍套餐」霸氣上桌！　50隻龍蝦＋150oz大肉盤超浮誇

宋達民有意生第四胎　洪百榕：我已經收工了！

21歲正妹醉倒Uber半小時叫不醒　警忍笑Call 「母老虎」前來接她！

快訊／蘆洲疏洪道驚傳槍擊　被害人負槍傷行自行就醫

快訊／「我被開槍...」蘆洲男左後背中彈！一路走到醫院求救

租出去2個月「男客上吊」變凶宅！女房東崩潰求償200萬

台南婦遭刀刺肚破腸露　兇嫌林女南檢聲押

「基地台收訊好看A片」　小黃運將被控性騷擾高中女生遭法辦

分手毒男友崩潰！台南清秀女「失眠3天」15cm刀刺婦破肚…檢將強制送醫

影／妻過世心情沉痛！悲夫本想跳海…「轉念丟汽油彈」燒光百萬漁船

大門加裝密碼鎖設監視器躲查緝　警佯裝扮夫妻租客逮通緝犯

快訊／高雄五甲停車場傳巨響！駕駛點菸爆炸　小轎車燒成廢鐵

350萬台幣換人民幣「黑吃黑」　主嫌到案身揹4條通...

又是搬家棄養！迷你豬無助待廢墟　搬空所有家當就是不帶牠走

「低FODMAP飲食」避腸躁症！地雷食物公開　有你愛吃的？

SIHH 2019／ 積家回歸「複雜霸主」！　陀飛輪、萬年曆、三問全到位

快訊／蘆洲疏洪道驚傳槍擊　被害人負槍傷行自行就醫

小孩行為超異常！媽驚恐揭開真相：高智商連環殺手轉世

張家慧帶3歲兒長征美國1600公里　逢加州豪雨「山路驚魂」

富邦盃少棒／台東豐田、桃園龜山24日下午1點爭冠

健美先生曾說養大狗才MAN　被躺大腿攻擊…打臉自己愛上吉娃娃

快訊／「我被開槍...」蘆洲男左後背中彈！一路走到醫院求救

快訊／5566第4位團員出現了！　合唱神曲《無所謂》有洋蔥

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

社會熱門新聞

多年感情就此結束...男走進女..

幫把妹害賠50萬　他恨18年殺..

即／台南隨機殺人！女遭猛刺腸子..

即／台南刺殺案女嫌曝光！婦中4..

台南女嫌疑為失眠所苦　曾曝：再..

全聯工讀生被奧客「整串衛生紙砸..

人妻婚後拒絕滾床單　竟出軌懷孕

台南婦遭「刺4刀」肚破腸外露　..

補班日辛苦了！超商+超市「咖啡..

台南女殺人案轉彎　警：她預謀犯..

快訊／桃園楊梅死亡火警！男子在..

為何殺她？　刺肚女兇嫌：我忘了

台南清秀女失眠3天刺婦！強制送..

輔大旁性侵正妹！外籍男一秒神救..

更多熱門

相關新聞

台南七股黃昭堂雕像　被人潑紅漆

台南市七股區龍山里海岸遊憩區2018年9月起用之「黃昭堂紀念公園」，2月23日凌晨被發現，黃昭堂雕像遭人潑紅漆，台南市警佳里分局警方據報派員前往了解，並通報市府相關單位查處。

台南清秀女失眠3天刺婦！強制送醫

台南淘汰二行程機車　擴大補助偏鄉

加碼投資500億　助攻台南陽光電城計畫

台南女嫌疑為失眠所苦　曾曝：再不睡要往生了

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

正妹看病私密處很髒！醫竟夾出套套

佔路肩堵救護車！她下跪求讓道…爸爸送醫亡

30歲女「那邊爆腫像西瓜」：是狗害的

嫩模悠閒喝星巴克　登機飛機走了

多年感情就此結束...男走進女友住家　含淚上吊死在她的臥房

女兒7月孕肚跪救昏迷父！白沙屯媽祖回頭摸手

幫把妹害賠50萬　他恨18年殺好友

坐博愛座遭吼起身！骨折妹打臉正義魔人

即／台南隨機殺人！女遭猛刺腸子外露

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹

蔡依林胸前1塊布　轉正面「掉出北半球」辣翻

他門口停車消失3天！屋主崩潰：這是笨

即／台南刺殺案女嫌曝光！婦中4刀腸子外露

日河流驚現3.4公尺深海大烏賊

插畫家「超直白」認了整型！

更多

最夯影音

更多

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

俞灝明擋火護Selina...39%燒傷　「下場被分手」網傳前女友是楊冪

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面