台南婦遭刀刺肚破腸露　兇嫌林女南檢聲押

▲台南市隨機殺人案兇嫌林女被依殺人未遂罪嫌送辦，檢方先依精神衛生法規定，先送醫療機構由醫師診斷是否住院治療，如鑑定結果認不必住院，即有羈押之必要，檢察官將依法聲請羈押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市隨機殺人案，經黃信勇檢察官訊問兇嫌林女後，認林女有逃亡、滅證及涉犯殺人未遂重罪等羈押原因，經先依精神衛生法第32條規定，送醫療機構由醫師診斷後，醫師認定不符住院標準，檢察官接獲醫師認定後，依法於晚上10時左右向台南地院聲請羈押。

台南市南區大同路二段2月22日晚上，發生68歲林姓婦人當街遭刺殺導致腸外露兇殺案，警方從兇嫌所騎機車，23日上午將林姓女兇嫌拘提到案，起出作案兇刀及安眠藥，據初步調查林女有嚴重失眠症，吃安眠藥才能入睡，林女稱被害人碰落她的水果刀，並阻止她撿起掉落的刀子而發生拉扯，被害人則指證林女持刀對她揮舞，她害怕用手防衛卻被對方刺殺。

2月22日晚上6時13分，從遠嫁美國數十年，近期回國探親，目前已為美國籍的68歲林姓婦人，要到大林國宅商圈買晚餐，竟在人行道上遭林女持水果刀，無故猛刺婦，造成婦人雙手、左腹中4刀，腹部5公分刀傷造成腸子外露、右手手指遭砍斷只剩一層皮連著，林女行兇後逃逸，林婦送成大醫院急救，院方漏夜手術搶救，23日上午已經脫離險境，目前住院觀察中。警方23日派員前往醫院探視被害人，並詢問相關案情。

台南市警六分局案發後，警方漏夜動員所有警力查緝兇手，並調閱社區及街頭監視器找人，查出林女先將機車停在宮廟前的公園，再步行1、2公里抵達作案現場之人行道，行兇後再繞3、4公里回停車處牽機車，涉案過程有故布疑陣干擾警方辦案之嫌，警方研判是「預謀犯案」成分居大。

市警六分局成立專案小組經徹夜追緝，從犯嫌機車鎖定林女身分，於23日凌晨向台南地檢署申請拘票後，於23日上午10時到林女住處逮人，將涉案的林女逮捕，起獲作案用兇刀，疑似精神科用藥，一併帶回偵辦。

警方原本以為林女疑有精神官能方面的問題，但林女家人說林女有嚴重失眠問題，需服用安眠藥入能入睡，有就醫拿藥服用，警方證實為安眠藥。此外，據警方了解，林女作案用水果刀一直放在其白色包包內。

兇嫌林女供稱她與被害人碰撞導致水果刀掉落在地，她想撿起時與被害人發生拉扯，林女否認殺人犯行，也否認識被害人。另被害人則向警方表示，兇嫌在她面前揮舞刀子，她感到害怕所以用手防衛而被刺殺，她並不認識兇嫌。

警方說，兇嫌林嫌有二級毒品吸食紀錄，目前無業，與父母同住，據其家屬稱林女近來有嚴重失眠症，對很多過程都會交代不清。全案偵訊後依殺人未遂等罪嫌移送台南地檢署偵辦。