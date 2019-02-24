17歲就曾產子擦身婚姻　狠心小媽媽土地公面前「水槽淹死5天嬰」

▲檢警調查發現未婚媽媽是在住家附近一處土地公廟旁的洗手台，將剛出生淹死。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

突發中心／苗栗報導

一名21歲劉姓女子去年未婚生下一名男嬰，一直瞞著父母，不敢報戶口也未帶孩子去打疫苗，隔2個月後，衛生單位及社工上門訪視，她竟謊稱沒有生小孩。後來，檢警介入調查才突破劉女心防，她坦承孩子出生第5天，就在土地公廟洗水檯淹死他，並裝袋丟在家附近的草叢內；檢警也懷疑她疑似報復男友及害怕家人知情，才做出如此殘忍行為。

檢警23日突破劉女心防，她坦承生產後當天先返家休養，第5天才去領嬰兒，但也不敢帶回家，因為發現懷孕後沒多久，男友就提分手，擔心未婚生子曝光，也怕外人異樣眼光，以及父母責罵，就在住家附近土地公廟的水槽，將孩子淹死，再用塑膠袋包裹，丟在住家的變電箱後面草叢，斷送一條生命。

檢警調查，劉女4年前也曾未婚懷孕，並產下兒子，當時雙方原本預計結婚，但最後男方因強盜案被判入監，便同意孩子由男方家人認領扶養。

▲警方找到男嬰屍體以紅色塑膠袋包裹。

而她的父親靠按摩維持家計，母親是印尼籍外配，偶而會外出打零工。劉女這次懷孕和生產都瞞著家人，並堅稱是去割腫瘤、沒生小孩，家人得知她涉嫌溺死男嬰棄屍後，低調不願多回應。

檢方訊後也依殺人罪嫌，並認定有逃亡之虞，將劉姓女子，聲請羈押，而苗栗地院也於24日凌晨裁准羈押禁見。

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