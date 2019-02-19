工作壓力大…沙鹿女師「翹課散心」失聯5天！灑淚下跪：對不起大家

▲吳女見到家人後落淚下跪道歉，「我對不起你們！」（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者莊智勝、黃孟珍／苗栗報導

台中市沙鹿一名國中吳姓女教師，15日上午騎車出門上課後就此蒸發，失聯長達整整5天，家屬獲悉後焦急地四處尋人，終於在19日元宵夜傳來好消息，吳女在苗栗圖書館被警方尋獲，坦言是工作壓力太大，才會出門走走、散心；家屬接獲警方通報後，立即趕往南苗派出所，吳女見到家人不住落淚，還下跪哽咽道歉，「對不起……我對不起你們……！」

警方表示，吳女目前在國中內擔任生物教師，15日當天上午8時第一堂還有課，因此一早就騎車出門，但到了上課時間，學生卻驚覺老師未到，經校方通知家屬後，這才知道吳女已經失蹤；清水警方獲報後立即調閱監視器尋人，發現吳女騎車離家僅短短5分鐘，就往反方向行駛，跨越台灣大道後消失在監視器畫面中。

▲吳女供稱因心情不好，15日當天才會騎車往苗栗卓蘭「散心」。（圖／東森新聞）

警方會同消防局與民間搜救隊展開尋人，19日還請來凌天航空派遣直升機展開空中搜索，1個小時的低空飛行就要價約15萬元，但卻都一無所獲，經警方不斷過濾眾多監視器畫面釐清，終於在晚間19時許於苗栗市立圖書館前發現吳女機車，山城救援協會成員及警方立刻入館查看，發現吳女正獨自坐在2樓看書，立即上前詢問、確認身分，並將人帶往南苗派出所，隨後通知家屬人已尋獲。

吳女表示，近日工作壓力太大、心情不好，15日當天才會「翹課」騎車外出走走，15日離家後騎往苗栗卓蘭，這幾日都住在卓蘭的一處民宿中，直到18日才退房，晚間還在超商裡度過一夜，19日一早就到苗栗圖書館看書，直到晚間才被警方尋獲。

對於警方詢問「知不知道大家都在找你？」吳女眼眶略為泛紅，坦言自己外出並未帶手機，這幾天也沒看新聞，並不知道家人、學生正焦急地在找她；當見到家屬出現在派出所時，吳女眼淚再也忍不住，與家人相擁而泣，還數度下跪哽咽道歉，「我對不起你們！」

校方表示，吳姓女師自1995年就到校內任教，迄今已逾24年，48歲的她至今單身，平時教學認真、生活也很簡單樸實；自從吳老師失蹤的訊息在校內傳開後，有許多學生與畢業生自組尋人群組，自主參與搜索行動，終於在19日晚間傳來好消息。

▼吳女在派出所內下跪致歉，並與家人相擁而泣。（圖／記者黃孟珍翻攝）