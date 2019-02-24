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瞞家人淹死男嬰棄屍 　21歲未婚小媽媽淚崩：對不起有緣再當兒子

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▲淹死「出生5天嬰」棄屍家門草叢…2月後變白骨　21歲媽：怕未婚生子曝光。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲淹死「出生5天嬰」棄屍家門草叢。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

地方中心／苗栗報導

21歲的劉姓女子去年12月未婚產下男嬰，但未幫孩子報戶口與施打疫苗，衛生局人員前往家中訪視時，還宣稱是去割腫瘤。後來檢警突破劉女心防時，才發現她將出生5天的兒子浸水淹死，遺體棄置在家門口草叢裡。而她在製作筆錄時，一度淚崩表示「對不起兒子，若有緣，（下輩子）再當她兒子！」

劉女起初面對警方查訪時，一再稱沒有產子，後來又說男嬰送給乾爹養，但警方追查「乾爹」僅是名網友，並沒有幫她養小孩。由於她供詞反覆，讓警方懷疑不單純，於是慢慢讓她卸下心防，最後終於說出淹死小孩經過，而她也一度淚崩，提到「對不起兒子，若有緣，（下輩子）再當她兒子！」

▲▼檢警調查發現未婚媽媽是在住家附近一處土地公廟旁的洗手台，將剛出生淹死。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲檢警調查發現未婚媽媽是在住家附近一處土地公廟旁的洗手台，將剛出生淹死。

警方23日循線在劉女住家旁的草叢找到被丟棄的死亡男嬰，發現她用塑膠袋包裹男嬰，且僅剩骨架與部分內臟可辨識。劉女向檢警表示，去年發現懷孕後不久，就與男友分手，擔心未婚生子曝光，害怕外人異樣眼光，以及怕父母責罵，孩子出生第5天後，就在住家附近土地公廟的水槽，將他淹死，再用塑膠袋包裹，丟在住家的變電箱後面草叢。

▲▼檢警調查發現未婚媽媽是在住家附近一處土地公廟旁的洗手台，將剛出生淹死。（圖／記者黃孟珍翻攝）

然而，這其實不是劉女第一次產子，她在17歲時就生下一名兒子，當時雙方原本預計結婚，未料男方因強盜案被判入監，最後孩子由男方家人認養。

苗栗地檢署檢察官認為劉女涉犯殺人罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，向苗栗地方法院聲請羈押，法院則是裁准羈押禁見。

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關鍵字：小媽媽,棄屍,男嬰,狠母,草叢

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