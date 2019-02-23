台灣燈會超夯平安豬　員警執勤之餘提燈很開心

▲屏東縣警局員警執勤之餘組裝台灣燈會超夯的「平安豬」。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台灣燈會在屏東，吸引許多民眾到屏東賞燈，屏東縣政府感謝燈會這段期間員警犧牲陪伴家人時間，堅守崗位，全力投入交通疏導勤務，燈會任務得以順利進行，特別贈送目前燈會最夯的「屏安豬」給每位同仁們。希望讓辛苦的警察能在工作之餘藉著組合「屏安豬紙雕小提燈」，體驗共襄盛舉的喜樂。

▲▼台灣燈會平安豬。

2019台灣燈會開幕至今已吸引大批參觀人潮，尤其屏東縣警局員警全力投入周邊交通疏導及治安維護特別辛勞，屏東警分局考量勤務時段與員警體力補充，以最精簡的警力達成任務的思維規劃燈會維安及交整勤務，執行期間並每日滾動式檢討警力部署狀況避免浪費無謂的警力，以減輕同仁勤務負擔，加上經過試營運期間勤務測試，已有成熟精準運作模式，未來即使賞燈民眾持續湧入，也不會再增加員警之負荷。

縣長潘孟安及縣府各局處等各級長官除肯定員警積極作為，也關心勤務人員服勤狀況及休息地點，指示執行燈會勤務時，依勤務狀況、時空等因素，提供員警飲食與待命休息場所，期能調節員警體力及解決生理需求。

為感謝員警這段期間辛勞，特別贈送「屏安豬」限量燈籠，讓員警在辛勞之餘，一起參與完成屏東舉辦台灣燈會的歷史壯舉。