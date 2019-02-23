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影／抹香鯨出現東港小琉球海域遊客驚艷　海巡出艇戒護揪感心　

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記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東琉線交通船泰富輪今23日從小琉球航行東港途中，發現一頭抹香鯨的身影，為避免抹香鯨擱淺及迷航，第七巡防區指揮部部主任楊朝卿立即派遣海巡PP-2058艇前往戒護，並通報漁業電台及岸巡單位，協助宣導在海上作業船隻儘量避免航經該海域，為生態保護努力，贏得民眾喝彩。

▲抹香鯨出現東港小琉球海域　海巡出艇戒護揪感心▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲抹香鯨身影出現屏東縣東港小琉球海域，令遊客驚艷。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）  

▲抹香鯨出現東港小琉球海域　海巡出艇戒護揪感心▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼東琉線交通船航行海域出現抹香鯨，海巡署出艇戒護。

▲抹香鯨出現東港小琉球海域　海巡出艇戒護揪感心▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

第七巡防區指揮部於今早9時接獲海洋保育署通報在東琉線航道中間，發現抹香鯨的身影後，立即聯絡中華鯨豚協會，經該協會表示鯨豚類動物，若遇到船隻靠近，恐有追逐船隻的傾向，亦可能在追逐的過程當中迷航，忘記回家的路。

因此第七巡防區指揮部立即調派海巡PP-2058艇前往戒護，於靠近抹香鯨時，與其保持距離，並注意抹香鯨換氣狀況，是否有受傷；同時聯絡東港漁業電台，宣導作業船隻盡量避開該海域；另由第五岸巡隊各漁港安檢所向漁民宣導目前海面上抹香鯨的狀況，期能保護抹香鯨平安返航。

生態保育為海巡署重要工作執掌之一，人們常因好奇心而接觸，卻因無心之過而造成許多保育動物瀕臨絕跡，海巡署第七巡防區指揮部呼籲，保護美好生態環境人人有責，且應從自身做起，如在岸際發現 鯨豚等保育類動物受困請撥「118」海巡服務專線。

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關鍵字：屏東,東港,小琉球,抹香鯨,海巡署

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