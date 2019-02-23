台灣燈會花燈丹麥參展！駐丹代表處：將台灣推展到國際

▲2019台灣燈會。（圖／觀光局提供）

記者蔣婕妤／台北報導

2019年度台灣燈會在屏東大鵬灣開展，今年突破傳統不以生肖為主燈，由國內外藝術家操刀的絢麗的藝術燈區、水舞、INTEL無人機表演，以及代表傳燈工藝的「南國豐收」、「點亮屏安」及「東港故事」，還有首設永久性「豐豬平安」副燈都被旅客大讚美翻了，不僅如此，台灣之美也將行銷國際，燈會受邀到丹麥展出。

交通部觀光局長周永暉介紹，今年燈會特色之一是花燈講求環保、永續發展，除了主燈「巨鮪來富」會在大鵬灣永久展出，其他花燈可以移至國外參展，他透露，今年3個藝術燈區已經被預訂，要在秋季時到丹麥哥本哈根參展，把台灣之美行銷到全世界。

駐丹麥台北代表處透露，哥本哈根城區（Indre By）文化局邀請屏東燈會在明年2月參加哥本哈根燈節展活動，駐丹代表駐官網表示，「小編們已經開始如火如荼的籌劃將台灣高品質藝術人才帶到丹麥，藉由鏈結屏東縣燈會活動方式，將台灣推展到國際，讓更多丹麥人瞭解台灣。」

駐丹麥大使李翔宙接任職務以來，致力於強化社群媒體發展，透過臉書等社群向國人介紹丹麥的科技發展以及豐富的文化特色，這次也將把台灣的燈會行銷到丹麥，讓世界看見台灣之美。