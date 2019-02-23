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台灣燈會日本「佐渡鬼太鼓」展演交流　日媒跟訪燈會超驚豔

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▲台灣燈會日本「佐渡鬼太鼓」展演交流　日媒跟訪燈會超驚豔。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲日本新潟縣「佐渡鬼太鼓」今23日在台灣燈會進行首演。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2019台灣燈會首創結合海、陸、空表演節目及絢麗燈飾呈現，開幕迄今已吸引近300萬人次入園。日本新潟縣「佐渡鬼太鼓」23日進行首演，日本媒體更來台專訪屏東縣長潘孟安，希望將屏東物產、人文風情帶回當地，吸引更多日本人到屏東深度旅遊。

▲台灣燈會日本「佐渡鬼太鼓」展演交流　日媒跟訪燈會超驚豔。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼日本新潟縣「佐渡鬼太鼓」表演團拜訪縣長潘孟安。  

▲台灣燈會日本「佐渡鬼太鼓」展演交流　日媒跟訪燈會超驚豔。（圖／記者陳崑福翻攝）

縣長潘孟安表示，日本新潟縣與遠東航空共同參與燈會展燈，也帶來佐渡島的佐渡盆舟及鬼太鼓表演，讓民眾了解當地風俗民情。而因目前台灣只有桃園直航新潟，希望藉由台灣燈會活動，讓業者看到南部觀光商機，增設高雄－新潟直航班機，提高當地人來台灣南部觀光的意願。新潟縣有著名的越光米，屏東也有生產許多優質農特產品，未來希望能互相交流，提升雙方友好的關係。

日本新潟縣記者遠藤寬幸說，這是他第一次來屏東，今年台灣燈會辦得非常成功，園區內美麗的燈飾令他印象深刻，對於庶民美食更是期待，他一定會把台灣最美的物產及人文風情用專業的報導呈現，與更多國人分享。

縣政府表示，今年台灣燈會活動，除了邀請日本機關團體來台灣展燈，另邀請「法國水上烏托邦劇團海洋歌劇」、「英特爾無人機燈光秀」、「韓國擊光亂打秀」等國際表演；每天並有不同的主題秀，包括「陳昇&新寶島康樂隊」、「宇宙人」、「滅火器Fire EX. 」、「張三李四」、「盧廣仲」等藝人輪番上陣，很值得民眾至現場欣賞。民眾可下載燈會APP，可隨時關注交通接駁情形，詳情請上 「2019台灣燈會」官網查詢。

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關鍵字：台灣燈會,日本,佐渡鬼太鼓,大鵬灣

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