近百年第一次！美國榮休樞機涉性侵　教宗拔掉他「一切神職」

▲美國原樞機主教麥卡里克，被教廷免除一切神職。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國原天主教樞機主教麥卡里克（Theodore McCarrick）涉及多起性侵未成年人案件，並對其他成年神職人員性騷擾等罪行，名譽掃地。教廷繼去年革去他的教會與樞機職務後，16宣布免除他的一切聖職，成為近百年來首例。

綜合外媒報導，現年88歲麥卡里克出身紐約，於1958年成為司鐸、1986年成為總主教，並在2001年獲教廷委任為華盛頓總教區樞機，至2006年滿75歲後榮休。天主教樞機為終身職，麥卡里克原本在天主教會中地位舉足輕重，但隨著性侵醜聞曝光而黯然失事、名譽掃地。

2018年間，麥卡里克因涉及3起性侵指控，教廷宣布他退出樞機團，後經過教廷內部調查，發現前中有2起案件成立，都發生在1971年至1972年之間，決定免去他的一切聖職。麥卡里克去年6月先被革去教會職務，之後教宗准許他辭去樞機榮銜。

醜聞爆發以來，麥卡里克只曾公開回應過一起控訴，稱他「完全不記得」50多年前曾性侵一名16歲少年。麥卡里克也曾教廷提起上訴，但並未扭轉判決，教宗方濟各表示，麥卡里克（Pope Francis）未來不得再提出示訴。

麥卡里克自去年7月便被禁止行使司鐸職務，目前居住在堪薩斯州。如今被免除聖職後，未來他不得再以「神父」或其他宗教頭銜自稱，不可穿著神職服裝，也不得參與彌撒或其他聖禮。

天主教會近年頻傳神職人員涉入性醜聞，其中以華盛頓教區原榮休樞機麥卡里克的神職最高，他也成為天主教現代史上第一位被解除聖職的高級神職人員。與此同時，教廷將於2月21日至24日召集全球主教開會，商討如何保護教會中的孩子。