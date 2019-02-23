邀小黃運將茶敘　蔡英文下令：加強輔導多元化計程車

▲蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文23日偕同行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍，邀請計程車業者代表到總統府進行茶敘，盼能了解業者經營狀況與遭遇的各項挑戰，並請行政團隊協助處理。總統府發言人張惇涵轉述透露，小英分享她當總統前也常搭計程車，政府將推動加強輔導多元化計程車等三方向回應顧客及業者需求。

張惇涵轉述，蔡英文分享在擔任總統之前，也時常搭計程車，當時能夠面對面與運將聊聊甘苦，她今天也是抱持著這樣的心情，來傾聽大家的需要，也認為她有責任來解決運將的困難。

張惇涵表示，除了交通部預計將妥善建立維護乘車市場公平競爭的機制外，政府更將推動「計程車服務提升輔導方案」，以回應乘客的需求及期待，蔡英文於會中指示三大方向，第一點是「補助計程車汰舊換新」，目前交通部規劃補助措施為燃油車15萬元、油電混合車25萬元、電動車35萬元，總統請行政團隊就相關規定訂定補助要點，務必儘速發布。

第二點為「加強輔導多元化計程車」，要加強輔導司機由租賃業至計程車業的轉軌機制，包含業者所反映的轉貸利率問題、輔導取得執業登記證等，蔡英文請行政團隊協助提出因應措施，擴大多元化計程車服務能量。最後一點是「推動小黃公車」計畫，補助計程車業者投入偏鄉服務，並整合諸如長照服務、長者看病、孕婦就診、愛心服務等社會服務，提升計程車業者作為大眾運輸產業一環的社會責任。

張惇涵說，除了三大方向外，蔡英文也就業者代表關心的事項，例如提供教育訓練、擴大關懷服務據點、午餐時段停車問題等狀況，在會中請行政團隊儘速提出因應方案，全力協助計程車司機與業者。