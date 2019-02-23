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幫魏明谷討公道　卓榮泰輔選立委砲轟王惠美「你在做什麼？」

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▲民進黨主席卓榮泰南下為彰化立委候選人黃振彥站台。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲民進黨主席卓榮泰南下為彰化立委候選人黃振彥站台。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣第一選區立委補選，民進黨提名候選人黃振彥，23日下午成立和美區後援總會，黨主席卓榮泰、衛福部長陳時中到場站台力挺，卓榮泰提高聲量砲轟王惠美「妳到底是要不要做下去？」、「妳是在幹什麼？」、「妳想把彰化帶到哪個方向去？」，替魏明谷討公道。

▲民進黨主席卓榮泰南下為彰化立委候選人黃振彥站台。（圖／記者唐詠絮翻攝）

卓榮泰表示，彰化縣長選舉的失敗讓民進黨面臨巨大的困難，他強調彰化縣擁有全世界最好的風場，可以為彰化縣帶來可觀的稅收，因此魏明谷與中央政府全力推動，但是，如果王惠美不做，中央政府決定接手繼續完成，他拜託鄉親要全力支持黃振彥，順利完成彰化縣立委完整的版圖，讓彰化縣立委來接續這項任務。

▲民進黨主席卓榮泰南下為彰化立委候選人黃振彥站台。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲邱建富則抨擊對手柯呈枋長期在外地「當官」。

王惠美則回應表示，辦燈會縣府需負擔約5到6億元的自籌經費，縣府要再花大筆的錢來辨燈會實在有困難。但是會努力，等縣府財政改善後，有機會仍會爭取主辦，也希望屆時交通部能夠支持。另外針對綠能，王惠美表示，沒有不支持綠能，但離岸風電的籌設許可，並非縣政府的職權，這也不是彰化縣府能左右的。

▲民進黨主席卓榮泰南下為彰化立委候選人黃振彥站台。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲邱建富則抨擊對手柯呈枋長期在外地「當官」。

邱建富則抨擊對手柯呈枋長期在外地「當官」，平時地方上都見不到他的人影，碰到選舉才回來，這樣的人不值得支持，柯呈枋對此則表示，「我服務公職23年，其中在彰化有8年半，也一直住在彰化，有機會返鄉服務，並將中央經驗結回地方需求，是我未來努力的目標」。

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關鍵字：立委補選,魏明谷,卓榮泰,黃惠美

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