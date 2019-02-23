安德基金會東石鄉設立日照中心　台灣諾華致贈接送巴士

▲▼安道基金會於東石鄉成立日照中心，台灣諾立捐贈接送巴士，加大服務效能。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣老人比例已突破19％大關，連續多年排名本島第一，照顧老人家的晚年生活一直是嘉義縣政府最重要、不容忽視的施政議題。嘉義縣東石鄉安德日間照顧中心由天主教嘉義教區提供東石耶穌聖心堂閒置空間開辦日間照顧服務，日前由縣長翁章梁等人揭牌啟用，這是東石鄉、也是海線第一個長照2.0據點，可收容30位需要照顧的老人家，提供最在地、最優質、最妥適的長期照顧服務。



安德日照中心日前由翁章梁、東石鄉長林佳瑩、天主教嘉義教區主教鍾安住及地方各界主持揭牌，台灣諾華公司並致贈中心一部接送巴士，由翁章梁和鍾安住代表接受並回贈感謝狀。



現任財團法人嘉義縣私立天主教安道社會福利慈善事業安德基金會董事長的鍾安住主教，特別安排翁章梁等人參觀中心各項設施，現場有東石國小型厝分校的小朋友和社工陪伴長輩玩樂，動動手，動動腦，翁章梁也視自體驗和操作這些專為老勢大設計的課程，並感謝陪伴人員的辛勞。



翁章梁指出，相信大家和他一樣，希望自己老了可以繼續住在自己的地方，在最熟悉的環境獲得照顧，日間照顧中心在長照1.0的基礎下，已經升級為2.0，將針對失能、失智或失能身心障礙者等長照服務對象，藉由交通車日間往返中心提供長輩最專業的照顧服務，維持其健康促進與自立活動能力。



翁章梁說，一鄉鎮一日照中心是縣府努力的目標，但成立一個社區式日間照顧中心並不容易，需要合法、足夠使用的空間及專業人力，照顧老人家一點也不能馬虎，感謝東石鄉公所、安道基金會及各界的努力和付出，才能讓東石地區需要被照顧的老勢大都能得到最貼心的日間服務，不但減輕照顧者壓力和負擔，也象徵東石鄉長照服務向前跨出一大步。

嘉義縣目前有新港鄉、民雄鄉、鹿草鄉、溪口鄉、梅山鄉、大林鎮、朴子市、水上鄉、竹崎鄉、太保市及東石鄉等11個鄉鎮市設有服務據點，提供老人長照2.0的日間照顧服務，安德社區長照機構服務地點在東石鄉東石村30 號，政府將依個案類別提供相關費用補助，有需求的民眾請撥打1966（手機或市話皆可直撥，前5分鐘免付費）、電洽嘉義縣長照管理中心東石分站05-3731088 或安德日間照顧中心05- 3730125。