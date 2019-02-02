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嘉義市清潔隊整修市容　榕樹獨特「香菇頭」圓頂造型好吸睛

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▲▼嘉義市政府近期將路邊榕樹修剪成香菇頭造型，相當吸睛。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼嘉義市政府近期將路邊榕樹修剪成香菇頭造型，相當吸睛。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府近日將中央噴水池旁榕樹及林森路、博愛路兩旁所植栽榕樹樹型修剪成半圓形狀，壯碩美麗，讓路過的人嘖嘖稱奇，讚嘆樹型之優美，形成新春景觀特色及嘉義市明顯地標。

嘉義市政府環境保護局表示，中央噴水池旁該棵榕樹已種植數十年，圓周直徑5公尺左右，覆蓋樹高約4公尺，1年大約修剪3至4次，每次修剪時，都吸引市民好奇探問，如何能修剪成這麼大的造型。有的說像綠色鋼盔，有的說像香菇，有的說像雨傘，個人欣賞角度不同，敘述形狀不一，還曾有人願高薪聘請學習修剪技巧。

環保局指出，修剪時必須以高空作業車架高，由經驗老到清潔隊隊員修剪，不只眼到手到，心也要到，並依不同角度修剪，遠觀近看都要，避免偏失，否則無法成圓弧形。修剪完後依例循圓周檢視一番，再做修正，達到盡美的要求。剛修剪完從旁可透視內部枝芽，上面薄葉覆蓋，像是鏤空雕刻之藝術品，功力非凡。

環保局長蕭令宜表示，除了噴水池旁榕樹外，在林森路及博愛路段，也將整排榕樹修剪成一樣造型，尤其林森路段成排榕樹緊鄰阿里山鐵道車庫園區，沿路有鐵道、火車、原木柵欄及藝術圖騰浮雕等，相互襯托，自成一格，煞是美麗。雖然榕樹修剪費時，但有助於美化市容，清潔隊員都引以為傲，做此項工作也都很有成就感，希望能為嘉義市營造美麗的市容。

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關鍵字：嘉義市,榕樹香菇頭,蕭令宜

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