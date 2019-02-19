AIT美台關係特展檜意森活村登場　看台美40年關係累積

▲嘉義市長黃敏惠參觀AIT美國在臺協會於嘉義檜意生活村所舉辦特展，稍早更邀請品嘗嘉義知名砂鍋魚頭。（圖／記者翁伊森攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



美國在台協會「立穩根基，共創未來：AIT@40—1979年後美台關係特展」在檜意森活村T24所長官舍展出至3月3日。市長黃敏惠19日特別前往參觀，透過使用ipad、掃描QRcode，體驗智慧導覽，邀請民眾來看「看台美關係40年來一點一滴的累積」，黃敏惠稍早還特地帶著AIT官員前往嘉義市林聰明品嘗砂鍋魚頭、雞肉飯藉機推銷嘉義名產。





黃市長表示，台美雙方有著深厚的友誼，嘉義市也曾舉辦世界管樂年會，邀請許多美國樂團參與，造成不小轟動。期待民眾透過展覽，回顧台美關係從1979年一路走來，雙方交流的深度和廣度。而嘉義市富含深厚文化底蘊，期待未來能有更多美國旅客造訪，發現嘉義市的美及特有的文化樣貌。



AIT台北總處副處長谷立言表示，臺灣關係法邁入40年，期許日後台美雙方的交流可以在固有的良好基礎上繼續拓展，朝向更多元面向的合作。





谷副處長強調，今年是台美旅遊年，將與台灣觀光局合作，加強台灣及美國雙邊交流。未來也將加強與嘉義市的關係，盼能增加往來、深入了解，讓更多人享受嘉義市的熱情。





市府中午招待AIT台北總處副處長谷立言、高雄分處處長歐雨修一行人至林聰明沙鍋魚頭用餐。適逢元宵節，黃市長致贈嘉義GoGoGo毛巾、檜木禮盒、豬年紅包與「發財豬」小提燈，展現濃濃嘉義市特色與人情味，開心歡慶元宵。





美國在台協會透過「AIT@40」一系列活動，歡慶台灣和美國自《台灣關係法》簽署以來40年的友誼和夥伴關係。其中「立穩根基，共創未來：AIT@40—1979年後美台關係特展」將於嘉義市檜意森活村展出至3月3日，特展中除可以了解到台美關係從1979年以來的交流深度和廣度，透過展覽中的歷史文件，還可以回顧在《台灣關係法》的架構下，美國與台灣工、商、衛生與醫療、文化及教育等各方面發展關聯性，相當多元豐富。