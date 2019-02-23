失業男小年夜龍山寺求保佑　鞋藏錄影筆狂攝「另一片風景」

▲一名男子失業壓力大，跑到龍山寺求保佑，但卻偷拍女子裙底風光。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名失業男子，日前跑到龍山寺拜拜求助神明，但沒想到竟色膽包天，在腳上偷裝密錄筆以及大膽手持GO Pro偷拍廟內拜拜的女子裙底風光，見義勇為的路人發現後，請女友報警，警方到場也在偷拍器材內發現多名女子不雅照。

警方調查，47歲的沈姓男子失業在家，小年夜（3日）下午3時許，跑到龍山寺拜拜希望祈求保佑，但沒想到色膽包天的沈男，竟然順帶手持GO Pro攝影機以及將錄影筆隱藏鞋子內，對著龍山寺內的短裙女子伸出鹹豬手、腳。

1名年約30歲的男子發現有異，隨即告知女友報警，自己則是一路尾隨沈男，直到警方到了之後，上前盤查沈查獲偷拍工具，並在攝影器材內發現多張不明女子的裙底風光，讓警方直呼，「神明前偷拍，真是賊星該敗」。

該名見義勇為的名眾表示，一路發現沈男行徑相當詭異，不斷將腳、手往女子裙子底下伸進去，認為可能是在偷拍女子裙底風光，便請女友趕忙報警處理，而警方也將清查被害人到案說明。

嫌犯到案後供稱，因為平時工作壓力太大，且最近因失業在家，原本在小年夜想到龍山寺求神明保佑找到工作，但見到龍山寺許多穿著迷你裙的辣妹，所以一時情不自禁才會鑄下大錯。

但因攝影器材內有多名短裙女子的裙底風光照，但被害人均不知自己受害所以並無被害人報案，警方依照妨害秘密罪嫌將案件函送地檢署沒收偷拍工具，也呼籲民眾踴躍出面指認。

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