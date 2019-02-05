蔡英文春節談話盼華人「過過民主生活」　路透：挖苦中國

▲總統蔡英文到 「臺北市覺修宮」發放福袋。（圖／記者劉亮亨攝）

記者錢玉紘／綜合報導

總統蔡英文日前發表用影片向大家拜年，除了使用多種語言祝福國人新年快樂外，也許下3個願望，其中之一就是希望海內外華人朋友「可以過過民主生活」。《路透社》也報導蔡英文的談話內容，分析認為是「挖苦中國缺乏民主自由」。不過中國未對此做出回應。

蔡英文在新年談話中提到3個願望，希望大家可以「過過民主生活」、「好好享受自由」、「年年發財大賺錢」，三句話字首合在一起還有「過好年」的意思。《路透社》報導認為，蔡英文傳遞的新年訊息中，提到了「民主生活」、「自由」等字眼，實際上就是在挖苦中國「缺乏民主自由」。



文中也提到，「台灣主權問題一直是中國最敏感的議題，中國也宣稱台灣是其『神聖的領土』」、「蔡英文過去一直不斷呼籲中國尊重台灣的民主，並且應該要擁抱民主體制」。

另外，中國大陸方面並無特別回應蔡英文的發言，中國國家主席習近平在今年的春節談話中，也沒有特意提到有關台灣的話題。路透社在文末提到，「台灣對於被獨裁的中國統治毫無興趣」。



蔡英文在小年夜發表的談話中提到，台灣既保有傳統文化，也擁有自由跟民主，是一種幸福，也是台灣人堅持的價值，「沒有民主的地方，也許不懂台灣人的堅持，我希望所有的華人世界都有這一份幸福！」

▼蔡英文許下新年心願，希望大家「過民主生活」。（圖／總統府提供）