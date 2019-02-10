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全台開基四鯤鯓龍山寺　過平安轎「踏火」保佑平安

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▲全台開基四鯤鯓龍山寺，為恭祝清水祖師佛誕，大年初六舉辦過平安橋、鑽轎下及「踏火」儀式，台南市長黃偉哲親自到場上香祝壽，與全國信眾一同參與此一殊勝的科儀，讓信眾淨身去厄，平安民順心健康發財行運。（圖／記者林悅攝，下同）

▲全台開基四鯤鯓龍山寺，為恭祝清水祖師佛誕，大年初六舉辦過平安橋、鑽轎下及「踏火」儀式，台南市長黃偉哲親自到場上香祝壽，與全國信眾一同參與此一殊勝的科儀，讓信眾淨身去厄，平安民順心健康發財行運。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

全台開基四鯤鯓龍山寺，為恭祝清水祖師佛誕，舉行一連串活動，2月10日大年初六舉辦過平安橋、鑽轎下及「踏火」儀式，台南市長黃偉哲4度親自到場上香祝壽，與全國信眾一同參與此一殊勝的科儀，讓信眾淨身去厄，清水祖師保佑台南平安，市民順心健康發財行大運。

▲全台開基四鯤鯓龍山寺，為恭祝清水祖師佛誕，大年初六舉辦過平安橋、鑽轎下及「踏火」儀式，台南市長黃偉哲親自到場上香祝壽，與全國信眾一同參與此一殊勝的科儀，讓信眾淨身去厄，平安民順心健康發財行運。（圖／記者林悅攝，下同）

　全台開基四鯤鯓龍山寺主委吳志祥、榮譽主委郭和元指出，全台開基清水祖師就是四鯤鯓龍山寺清水祖師，跟著鄭成功部隊來到台灣，庇佑子民已經有350年歷史，每年農曆正月初六，為主祀的清水祖師佛誕，廟方從大年初一起，就有一連串活動，其中重頭戲就是大年初六的過平安橋、鑽轎下及晚上的「踏火」及演藝歌星表演。

▲全台開基四鯤鯓龍山寺，為恭祝清水祖師佛誕，大年初六舉辦過平安橋、鑽轎下及「踏火」儀式，台南市長黃偉哲親自到場上香祝壽，與全國信眾一同參與此一殊勝的科儀，讓信眾淨身去厄，平安民順心健康發財行運。（圖／記者林悅攝，下同）

▲全台開基四鯤鯓龍山寺，為恭祝清水祖師佛誕，大年初六舉辦過平安橋、鑽轎下及「踏火」儀式，台南市長黃偉哲親自到場上香祝壽，與全國信眾一同參與此一殊勝的科儀，讓信眾淨身去厄，平安民順心健康發財行運。（圖／記者林悅攝，下同）

▲信眾排隊一一過平安橋，並接受法師作法消災解厄。

據陳木源委員指出，全台開基四鯤鯓龍山寺的「平安橋」科儀，與一般廟宇不同，橋上兩側特請36官將護持，民眾走過平安橋，身上污穢及不好的東西，就會被淨身去除，消災祛厄。民眾下橋跨過火爐（只限男性）後，男女信眾鑽過清水祖師神轎下，即可保佑信眾平安、消災解厄。

▲全台開基四鯤鯓龍山寺，為恭祝清水祖師佛誕，大年初六舉辦過平安橋、鑽轎下及「踏火」儀式，台南市長黃偉哲親自到場上香祝壽，與全國信眾一同參與此一殊勝的科儀，讓信眾淨身去厄，平安民順心健康發財行運。（圖／記者林悅攝，下同）▲全台開基四鯤鯓龍山寺，為恭祝清水祖師佛誕，大年初六舉辦過平安橋、鑽轎下及「踏火」儀式，台南市長黃偉哲親自到場上香祝壽，與全國信眾一同參與此一殊勝的科儀，讓信眾淨身去厄，平安民順心健康發財行運。（圖／記者林悅攝，下同）

▲信眾鑽轎下，接受清水祖師庇佑平安。

此外，全台開基四鯤鯓龍山寺主委吳志祥表示，全台開基四鯤鯓龍山寺的「踏火」儀式，仍採用傳統木炭，只要走過，可以淨身除穢。在廟方神轎先行「踏火」後，信眾再跟著前進，神奇的是信眾「踏火」，在清水祖師護佑下，腳上一點傷痕也沒有。

▲全台開基四鯤鯓龍山寺，為恭祝清水祖師佛誕，大年初六舉辦過平安橋、鑽轎下及「踏火」儀式，台南市長黃偉哲親自到場上香祝壽，與全國信眾一同參與此一殊勝的科儀，讓信眾淨身去厄，平安民順心健康發財行運。（圖／記者林悅攝，下同）

▲全台開基四鯤鯓龍山寺清水祖師等神尊，神威顯赫十分靈驗，全國信眾回廟上香祈福。

據了解，廟宇平安橋，除請魯班公造橋、再請三壇恩主化橋變木板橋，橋面除了書符也有劃七星罡訣，或鋪五色布加花色布橋欄杆貼相關符咒，橋下鋪水布用火爐排七星燈，還有用銅盆擺水火元辰燈，除了讓信徒過關度限、過水火關、災厄關、刀兵關、疾病關、三災厄，四殺厄，五行厄，六害厄七傷厄，八難厄，九星厄，夫妻厄，男女厄，產生厄，復連厄，疫癘厄，疾病厄，精邪厄，虎狼厄，蟲蛇厄，劫賊厄，枷棒厄，橫死厄，咒誓厄，天羅厄，地網厄，刀兵厄，水火厄，增旺元神、消災改厄（由主事宮廟自定，讓信徒自備百元鈔，當買命錢，買金銀紙，跟買替身紙人、擔災厄出外方）祈求平安如意大吉大利。

▲全台開基四鯤鯓龍山寺，為恭祝清水祖師佛誕，大年初六舉辦過平安橋、鑽轎下及「踏火」儀式，台南市長黃偉哲親自到場上香祝壽，與全國信眾一同參與此一殊勝的科儀，讓信眾淨身去厄，平安民順心健康發財行運。（圖／記者林悅攝，下同）
▲全台開基四鯤鯓龍山寺，為恭祝清水祖師佛誕，舉行「踏火」儀式。

此外，【祭替身】也是處理神煞很通俗的法事、如犯太歲、官符、桃花、五鬼、小人、天狗、白虎、死符、空亡、車關、血光、流霞、等等都可以用【祭替身】的法事處理。

▲全台開基四鯤鯓龍山寺，為恭祝清水祖師佛誕，大年初六舉辦過平安橋、鑽轎下及「踏火」儀式，台南市長黃偉哲親自到場上香祝壽，與全國信眾一同參與此一殊勝的科儀，讓信眾淨身去厄，平安民順心健康發財行運。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市長黃偉哲親自到場上香祝壽。


全台開基四鯤鯓龍山寺在過年期間，來自全國信眾雲集，回來參香祈福，大年初六的清水祖師佛誕，更是人潮眾多，男女老幼在上香祈福後，排成長長人龍參與過平安橋、鑽轎下等科儀，現場並有法師為信眾作法祛煞，許多信眾並將全家人的衣服（代表各別衣物主人）一同帶往讓法師作法消災解厄，盛況罕見，可見全台開基四鯤鯓龍山寺清水祖師等神尊，神威顯赫十分靈驗，深受信眾所敬仰。

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關鍵字：開基,四鯤鯓,龍山寺,平安轎,踏火,保平安

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