南警二分局警員小年夜驟逝　農曆新年難團圓

▲台南市警二分局民權派出所警員盧泳良因腦部手術病情惡化，不幸於2月3日晚間離世，得年43歲，留下年邁雙親、遺孀與2名3歲及5歲幼子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆新年是闔家團聚、盡享天倫之樂的時刻，然而這個年，對台南市警二分局民權派出所警員盧泳良的家人而言，已經沒有了溫度、歡樂和團聚的內涵，因盧員腦部手術病情惡化，不幸於2月3日晚間離世，得年43歲，留下年邁雙親、遺孀與2名3歲及5歲幼子。

台南市警二分局民權派出所警員盧泳良，台南市鹽水區人，從警23年，個性隨和、熱心，與同事相處融洽，於2017年7月間，因慢性腎臟病引發急性腎衰竭住院治療，出院後腎功能無法恢復須長期洗腎。

儘管健康狀況不佳，盧泳良仍認真盡責執行各項警察勤業務，2018年7月30日盧泳良擔服值班勤務時，為關閉警民連線警鈴，不慎從值班台摔落，導致左跟骨粉碎性骨折，經接受左跟骨骨折復位及骨丁股板內固定手術後，申請公傷假並預定2019年1月29日返回工作崗位。

不料，2019年1月19日，盧泳良在親友家倒地撞擊頭部，有腦血腫情形，經緊急送往高雄義大醫院進行腦部手術，然術後狀況持續惡化，不幸於2月3日晚間離世，得年43歲，留下年邁雙親、遺孀與2名3歲及5歲幼子。

盧泳良不敵病魔，不幸驟逝，警界頓時痛失一位優秀同仁，令人萬般不捨。迫切的是家中經濟頓時陷入極大困境，警二分局除協助家屬辦理相關撫恤事宜，並啟動「警心行動」，請員警同仁自由捐款幫助盧家，延續盧泳良為人子照顧雙親及為人父照顧幼子的遺願。

農曆新年是闔家團聚、盡享天倫之樂的時刻，然而這個年，對盧泳良的家人而言，已經沒有了溫度、歡樂和團聚的內涵。市警局將全力協助盧員家屬度過困境。