「為何殺她？」台南婦遭刀刺肚破腸露　女兇嫌：我忘了！

▲台南市警六分局將涉案林女拘提到案，起獲作案兇刀，林女殺人動機令人費解。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區大同路二段2月22日晚上發生68歲林姓婦人當街遭刺殺導致腸外露兇殺案，警方從兇嫌所騎機車，23日上午將林姓女兇嫌拘提到案，起出作案兇刀及安眠藥，據初步調查林女有失眠症，吃安眠藥才能入睡，對於為何要刺殺被害人，林女推稱「全忘了，不知道」，全案由市警六分局調查釐清犯案動機中。

22日晚上6時13分，從遠嫁美國數十年，近期回國探親，目前已為美國籍的68歲林姓婦人，要到大林國宅商圈買晚餐，竟在人行道上遭1名年約30多歲女子，持長約15公分刀子，無故猛刺婦，造成婦人雙手、左腹中4刀，腹部5公分刀傷造成腸子外露、右手手指遭砍斷只剩一層皮連著，兇嫌行兇後逃逸，林婦送成大醫院急救，院方漏夜手術搶救，23日上午已經脫離險境，目前住院觀察中。

台南市警六分局案發後，警方漏夜動員所有警力查緝兇手，並調閱社區及街頭監視器找人，23日凌晨在南區一間廟宇調閱廟前監視器後，發現該女兇嫌騎乘機車在廟前停車，再步行到案發現場，砍人後再繞道步行數公里回到廟前騎機車逃離。

警方專案小組人員表示，從調閱路口監視器與訪查目擊民眾說法，研判女嫌並非隨機殺人，而是有針對單一對象行凶，警方認為兇嫌若是隨機殺人，被害者應不只1人，且徹夜過濾監視器畫面，查出兇手先將機車停在宮廟前的公園，再步行1、2公里抵達作案現場之人行道，行兇後再繞3、4公里回停車處牽機車，涉案過程有故布疑陣干擾警方辦案之嫌，研判是「預謀犯案」成分居大；警方感到疑惑是林婦長年旅居美國，應不至在台灣與人結怨至需殺害被害人的地步，但礙於被害人剛開完刀，將擇時間製作筆錄，現僅能從周邊線索展開調查，釐清被害人近期是否曾與人結怨。

市警六分局立專案小組經徹夜追緝，從犯嫌機車在6小時內就鎖定林姓女嫌犯身分，於23日凌晨向台南地檢署申請拘票後，於23日上午10時到台南市東區嫌犯住處（在案發地大同路二段附近）逮人，將涉案的林女逮捕，起獲作案用兇刀，疑似精神科用藥，一併帶回偵辦。

警方原本以為林女疑有精神官能方面的問題，但林女母親說林女有失眠問題，需服用安眠藥入能入睡，有就醫拿藥服用，警方證實為安眠藥。此外，據警方了解，林女作案用水果刀一直放在其白色包包內。對於為何要殺害被害人，林女供稱「全忘了，不知道」。

據了解，林女如是預謀殺人，那她將機車停在宮廟前的公園，再步行1、2公里抵達作案現場之人行道，行兇後再繞3、4公里回停車處牽機車，涉案過程故布疑陣，干擾警方辦案之行為就「合理」，但據警方初步調查，林女與被害人並不認識，且案發地點是在人行道，而非固定處所，林女花那麼多時間遶來遶去，如何確定被害人會一直在現場不會離去？林女又要去那裡「尋仇」？除非是林女恰巧在案發時「認錯人」而行兇，此外就只有「無差別殺人」才較合理認。

目前林女殺人動機警方仍深入調查釐清中。