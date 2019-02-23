玄天上帝顯靈！婦人遭女持刀刺腸外露　廟門一開警就破案

地方中心／台南報導

台南市南區的大林國宅附近在22日晚間，發生1名婦人遭人持刀刺肚腸外露的案件，警方在案發後就迅速鎖定女嫌犯，一直到23日早上法院核發拘票後，幾乎在玄天上帝廟門打開的同時，警方就逮捕行兇的林姓女嫌，稍早已帶回分局偵訊。

警方指出，22日晚間6點時許，林姓婦人（68歲）在台南市南區的大林國宅商圈買晚餐，結果遭到林姓女子（30歲，毒品前科）持15公分長的刀械猛刺腹部、手部，當場造成林姓婦人腸器外露，右手、手指僅剩1層皮連接，經醫院搶救後在23日凌晨脫離險境。

▼林姓女子在23日早上10點時許落網。（圖／記者林悅翻攝）



在事發當時傳出是「隨機殺人事件」，不過警方研判，若是殺人事件那被害人不只1人，但是遭砍的林姓婦人又長期旅居在美國，最近才返台探親，應該不至於與嫌犯結怨。

案發後警方從案發地以同心圓的方式向外調閱監視器，在6小時內就鎖定犯案的林姓女子，停放在玄天上帝廟附近的機車，並鎖定身份，不過當時還未取得拘票、搜索票。

▼警方在林女家中起獲作案用兇刀。（圖／記者林悅翻攝）



一直到23日早上8點時許，法院核發拘票後警方就持續找尋時機入屋逮人，等到上午10點時許，幾乎是玄天上帝廟門開的同時，林姓女子就從屋內走出，警方也上前壓制逮捕。

警方指出，林姓女子就住在被害婦人母親家附近，疑似有精神相關疾病，還在吃藥控制中，落網時向警方供稱，對於昨晚的事情並沒有印象，也不知道自己有殺人，筆錄還在進行中。

▼案發前林女將機車停在6公里外，警方研判是預謀犯案，不過還需等被害人製作筆錄。（圖／記者林悅翻攝）



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