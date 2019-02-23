影／台南刺肚案女嫌到案　起出「全長25cm刃長14cm」改造水果刀

▲台南市南區大同路二段晚上發生68歲林姓婦人當街遭刺殺導致腸外露兇殺案，警方調「監視器」發現兇嫌再步行作案，行兇後再繞回停車處牽機車逃逸，目前警方已掌握特定涉案對象，正全力查緝對方到案中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區大同路二段2月22日晚上發生68歲林姓婦人當街遭刺殺導致腸外露兇殺案，警方調監視器發現兇嫌先將機車停在一家宮廟前的公園，再步行1至2公里到作案的人行道，行兇後再繞回停車處牽機車逃逸，初步研判應非隨機殺人，警方23日上午10時持拘票強制拘提林姓女嫌犯到案。

22日晚上6時13分，從遠嫁美國數十年，近期回國探親，目前已為美國籍的68歲林姓婦人，要到大林國宅商圈買晚餐，竟在人行道上遭1名年約30多歲女子，持長約15公分刀子，無故猛刺婦，造成婦人雙手、左腹中4刀，腹部5公分刀傷造成腸子外露、右手手指遭砍斷只剩一層皮連著，兇嫌行兇後逃逸，林婦送成大醫院急救，院方漏夜手術搶救，23日上午已經脫離險境，目前住院觀察中。

台南市警六分局案發後，警方漏夜動員所有警力查緝兇手，並調閱社區及街頭監視器找人，23日凌晨在南區一間廟宇調閱廟前監視器後，發現該女兇嫌騎乘機車在廟前停車，再步行到案發現場，砍人後再繞道步行數公里回到廟前騎機車逃離。

警方初步調查，不認為這起案子是「隨機殺人」案，警方專案小組人員表示，從調閱路口監視器與訪查目擊民眾說法，研判女嫌並非隨機殺人，而是有針對單一對象行凶，警方認為兇嫌若是隨機殺人，被害者應不只1人，且徹夜過濾監視器畫面，查出兇手先將機車停在宮廟前的公園，再步行1、2公里抵達作案現場之人行道，行兇後再繞3、4公里回停車處牽機車，涉案過程警方研判是「預謀犯案」成分居大；警方感到疑惑是林婦長年旅居美國，應不至在台灣與人結怨至需殺害被害人的地步，但礙於被害人剛開完刀，將擇時間製作筆錄，現僅能從周邊線索展開調查，釐清被害人近期是否曾與人結怨。

市警六分局立專案小組經徹夜追緝，從犯嫌機車在6小時內就鎖定林姓女嫌犯身分，於23日凌晨向台南地檢署申請拘票後，於23日上午10時到台南市東區嫌犯住處（在案發地大同路二段附近）逮人，將涉案的林女逮捕，起獲作案用兇刀，一併帶回偵辦。

警方說，本案發生後，為求偵防並重，立即投入全面警力，並結合台南市警察局鑑識中心、刑警大隊、刑事警察局第8大隊第2隊，全力偵辦。市警局長黃宗仁聞訊，也親赴派出所坐鎮指揮。此外，有關社群媒體流傳凶嫌隨機殺人之訊息，造成民眾恐慌，警方也適時上網說明，降低民眾恐懼感。

警方調查發現，林姓女犯嫌（30歲，有毒品前科、戴黑色安全帽、穿綠色外套（左胸有繡狀圖案）、深色長褲、白色鞋子，案發前她騎乘紅色重機車，先將機車停在距離案發地1.5公里外巷弄內，並帶口罩、將預藏的刀子放在白色手提袋內，再步行至案發地犯案。



犯案後，犯嫌先往反方向逃逸，經健康路後，再繞路回停車處牽車，刻意多繞了2、3公里路程，初步排除是隨機傷人案件。至於犯嫌的行兇犯案動機，警方將會進一步釐清查明。

警方指出，林姓被害人的腹部、雙手受刀傷，經成大醫院手術救治後，目前被害人生命跡象穩定。初步了解被害人與犯嫌林女並不認識，網民一度傳言犯嫌隨機犯案，造成民眾恐慌，警方在6小時迅速破案，破除民眾疑慮，讓民眾安心。