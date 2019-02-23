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「智多星」葉國興回鍋國安會　扁朝對媒體比槍擊手勢成名

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▲▼葉國興。（圖／翻攝前新聞局網站）

▲葉國興。（圖／翻攝前新聞局網站）

政治中心／綜合報導

葉國興內定出任國安會副秘書長，有「智多星(興)」稱號的他出道很早，原已淡出政壇，歷任國安會諮委、行政院新聞局長與秘書長、總統府國策顧問等，被視為前閣揆游錫堃的首席智囊。而葉國興2003年在新聞局長任內在立院備詢空檔，以槍擊手勢比向立法院二樓記者席，引起爭議，俏皮手勢讓他「一戰成名」。

葉國興葉當時解釋，他在立法院會休息時間，和時任行政院秘書長劉世芳聊天，劉希望他不要摸鼻子、摸眼鏡，因為葉國興只要有任何動作鎂光燈就會閃。他覺得攝影記者很辛苦，每個動作都要拍，稱只是俏皮手勢。認識葉國興的朋友認為，他是勇於任事的政務官，調皮有些時候「白目」，類似金庸筆下的「老頑童」。

出身高雄的葉國興當過推銷員、建商，畢業於中興大學法律系，日本早稻田大學政經學科肄業，是美國紐約大學比較法學碩士、美國哥倫比亞大學國際關係碩士「雙碩士」，精通英語、日語、法語、西班牙語及俄語。

早前總統李登輝任內，經前國安會副秘書長張榮豐推薦，葉國興被延攬參與國安會運作，在扁政府時期成功推銷游錫堃行政院長政績，被民進黨譽為「智多星」，與游交好。

民進黨內認為，葉國興好相處，沒有官架子，據了解，葉與總統蔡英文為了小三通問題，曾意見相左，去年九合一選後，蔡英文接受幕僚意見，改組國安團隊，請回葉國興重回其最早任公職的國安體系。

葉國興獨派立場鮮明，早在游錫堃在2007年擔任民進黨主席時，民進黨制定「正常國家決議文」，葉就被視為幕後推手之一。淡出政壇十多年，葉表示，因國內外局勢險峻，敵人都跑到國內來，因此同意接下新職。外界觀察，葉國興具備本土意識又有獨派人脈，在國安、兩岸事務獻策，協助蔡英文連任，不無加分。

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