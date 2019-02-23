若台海開戰　王炳忠諷蔡英文：照劇本設定，預計第幾小時出逃？

▲王炳忠。（資料照／記者林裕豐攝）



政治中心／綜合報導

若兩岸開戰，台灣國防力量能撐多久成為近日的熱門話題，行政院長蘇貞昌的回應，讓新黨發言人王炳忠質疑，「我們的三軍統帥蔡英文女士是否更應該說清楚，究竟您是預計開戰後第幾天、或者第幾小時出逃呢？」

日前台北市長柯文哲提問兩岸若開戰，「以現在的國防來看，有辦法撐兩天嗎？」王炳忠21日在臉書寫道，時代力量徐永明委員質詢蘇揆，柯文哲問台海開戰國軍能否撐兩天，為何國防部不說清楚到底「撐幾天」？

對於蘇貞昌答稱的，贊同國防部展現決心而非「量化」撐多久，並更具象化說要「戰海上、戰海灘、戰街道、戰山上，絕不投降。」王炳忠表示，他也贊同蘇貞昌所說，展現決心比量化「撐幾天」更重要。

但他接著質問，「我們的三軍統帥蔡英文女士是否更應該說清楚，每回您和軍方演練搭黑鷹直升機逃亡，總會有劇本設定，究竟您是預計開戰後第幾天、或者第幾小時出逃呢？」王炳忠更提到，「別人的子死不完」，您膝下無子，難道就不在乎別人家的子弟嗎？當別人的子弟「戰海上、戰海灘、戰街道、戰山上」，您會「御駕親征」嗎？希望您能給個清楚的交代。

王炳忠也引用清末的「庚子事變」，「明年就是庚子年，歷史應不會重演吧？」

▲總統蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）