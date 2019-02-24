沖繩「美軍基地搬遷」公投今登場　噪音、犯罪引居民怒吼

▲ 沖繩縣針對美軍普天間基地搬遷一事舉行公投。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

日本沖繩縣24日舉行公投，內容詢問當地居民，是否同意美軍普天間（Futenma）基地從宜野灣市搬遷至名護市邊野古（Henoko）的填海造地。公投最初採取「贊成或反對」2個選項，但在不少與中央政府關係密切的城市威脅抵制公投後，當局在選票上增加了「兩者皆不」的選項。

公投於24日上午登場，約有115萬名選民有資格投票。據《亞洲新聞台》報導，這項公投具有象徵意義，但不具法律約束力，引發外界質疑它的影響力，包括沖繩知事玉城丹尼（Denny Tamaki）在內的反對搬遷人士獲勝，又能帶來什麼改變。

▲▼ 沖繩知事玉城丹尼（上中）發起公投，希望能反映民意。（圖／達志影像／美聯社）



琉球大學（Ryukyu University）教授島袋（Jun Shimabukuro）告訴《法新社》，雖然此次公投不具法律約束力，但是「它的重要性在於，沖繩居民可以透過投票表達自己的意願」，「這可以當作是一個衡量民主是否在日本發揮作用的測試。」

1995年發生美軍性侵當地小學女生的事件，激起民眾憤怒，促使美、日兩國同意搬遷普天間基地，但選址問題又引發諸多爭議。該基地因飛機起降噪音、軍事事故、犯罪事件等問題，讓沖繩居民相當反感。知事玉城丹尼預計下周拜訪首相安倍晉三和駐日美國大使館，告知公投結果。

▼ 美軍普天間基地。（圖／達志影像／美聯社）