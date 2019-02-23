獨／女神來了！肉包女神帶「辣包」出征　肉包大賽火辣開戰

▲肉包女神牟芝緹表示家裡已經討論過後，決定參加高雄市政府舉辦肉包大賽 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄直播主牟芝緹（Di Di）4年前就讀大一時，幫海軍上校艦長退伍的爸爸顧店賣包子，被顧客拍下性感身材意外爆紅，被封為「包子女神」，現在高雄市政府要舉辦肉包大賽，《ETtoday新聞雲》記者獨家掌握包子女神牟芝緹跟父親已經決定要參賽，要讓自家的「辣味包」讓更多人知道。

《ETtoday新聞雲》記者就獨家訪問到牟芝緹，第一時間聽到朋友傳訊息說高雄市政府要舉辦肉包子大賽，問她要不要參加，牟芝緹還以為是在開玩笑，不過後來透過新聞才確認這是真的，表示相當開心。牟芝緹說：「我們家本來就有在賣包子跟水餃，可以參加一下，好像還滿好玩！」而且牟芝緹推薦自家的「辣味包」，因為夠辣，還有蛋黃肉包，其中的蛋黃非常大顆。

▲肉包女神牟芝緹表示家裡已經討論過後，決定參加高雄市政府舉辦肉包大賽 。（圖／記者吳奕靖攝）

目前牟芝緹跟父母討論過後，已經決定要參加比賽，就在記者採訪時，媽媽還頻頻詢問記者何時要辦又要怎麼報名，到時候的規則又是怎麼樣，是要把包子帶到現場製作、或是現場有準備蒸籠嗎？看來興趣相當濃厚，不過也有外傳高雄市政府要找牟芝緹來擔任代言人，牟芝緹表示目前沒有收到任何的訊息，所以無法回答，但是非常樂見高雄市舉辦肉包子大賽。

▲肉包女神牟芝緹表示家裡已經討論過後，決定參加高雄市政府舉辦肉包大賽 。（圖／記者吳奕靖攝）