肯定政院、林昶佐同婚專法　邱顯智：希望長夜將盡

▲時代力量黨主席邱顯智。（資料照／記者黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

行政院21日通過同婚專法草案「司法院釋字第748號解釋施行法」，時代力量黨主席邱顯智表示，肯定行政院版的努力，同時立委林昶佐也提出「同性婚姻平等保障法」草案，希望能被討論與支持。

邱顯智22日在臉書發文表示，行政院長蘇貞昌所發表的談話讓同性婚姻在經歷去年公投結果的黑暗後，重新露出一道曙光。

「希望長夜將盡，每個相愛的人，都有成家的權利」邱顯智說，看到司改會所出版的書裡提到同志運動先驅祈家威先生為婚姻平權奮鬥所遭遇的挫折，可謂斑斑血淚，「其艱辛不下於一個無辜死囚的平反」。

邱顯智文中提及，肯定行政院版努力的同時，林昶佐也提出「同性婚姻平等保障法」草案，對同婚配偶及子女的權利提供更周延的保障，也希望這個版本能被討論，請大家多多連署支持。另外，他更請「支持婚姻平權的朋友們，多跟自己的選區立委溝通，不要讓他們的電話被護家盟佔線」。

最後邱顯智說道，九年前他在嘉義山上老家的三合院與太太結婚，參加他們婚禮的來賓就有許多是同性戀朋友，其中一位還是他從小到大的至交，並擔任其中一位結婚證人。「希望早日可以參加他們的婚禮，讓我們一起加油！」

▲同婚專法草案將送入立法院進行三讀。（資料照／記者李毓康攝）