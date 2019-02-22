「南部很多人不滿同婚專法」　綠委喊話蘇貞昌：別給我們壓力

▲大法官釋憲同志有結婚權利。（圖／記者季相儒攝）



政治中心／綜合報導

行政院21日通過同婚專法《司法院釋字第748號解釋施行法》，台灣成為亞洲第一個保障同性戀伴侶婚姻的國家。不過，民進黨立委許智傑22日在立法院質詢時表示，行政院的版本「南部還是很多人不滿意」，也喊話行政院長蘇貞昌「不要給立委壓力」，不一定要通過哪個案，修法時還能有研究與改善空間。

2017年5月台灣同婚釋憲案結果出爐，司法院大法官做出釋字第748號解釋，認定《民法》未保障同性婚姻違憲。而在2018年愛家公投結果出爐後，行政院訂定同婚專法《司法院釋字第748號解釋施行法》，並已於21日送立法院審議。

雖然台灣成為亞洲第一個保障同志伴侶婚姻的國家，但許智傑表示，行政院版本的專法「南部還是很多人不滿意」。針對蘇貞昌提到包容、接受不同，和善對待彼此，許智傑回應，這部分立委會盡量再與社會溝通，但也希望蘇貞昌「不要給立委壓力，一定要通過哪個案，修法時還能有研究與改善空間」。

另外，許智傑也提及民進黨去年在九合一大選慘敗的原因，他表示，民進黨去年真的選得很難看，除了同性婚姻，還有一例一休、年改、老車淘汰、菸捐、農地工廠等很多問題，引發民怨。至於如何解除民怨？「行政院要很務實地告訴大家，也要趕快調整」。