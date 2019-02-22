同婚專法只達不違憲　陳芳明：民進黨採消極立法

▲陳芳明。（圖／翻攝自陳芳明臉書）



政治中心／綜合報導

行政院會21日通過「司法院釋字748號解釋施行法」草案，保障同性伴侶可享有平等權利。不過，政治大學台灣文學研究所教授陳芳明認為，目前這個方式是「消極立法」，民進黨在爭取同志人權的工作上，其實「還不夠積極」。

陳芳明21日在臉書發文，以「不違憲立法」做為標題寫道，行政院昨天提出「司法院釋字第748號解釋施行法」，似乎已經為立法院的專法定下基調。他認為，從人權觀點或從民主價值來看，這是一種以最基本的「不違憲立場」來制定。因大法官在2017年公布的釋字第748號解釋，立法機關必須在2年內修正，若超過2年未修正，同性戀者就可直接依民法婚姻規定進行結婚登計。

而陳芳明也說，在5月24日之前，沒有推出任何有關同婚的立法，「民進黨執政就要變成違憲的政府」。但他表示，目前這個方式，採取的是消極立法，至少它「照顧了公投結果，也照顧了同志族群的基本人權。」

只是，現在民進黨的目標，就是做到「不違憲」。陳芳明認為，「在爭取同志人權的工作上，其實還不夠積極。」他希望，有一天，同志人權可以在民法上平起平坐，同志族群努力這麼多年，終於到達不違憲，也期望台灣社會所有的族群都得到憲法承認的地位，而不是停留在「不違憲」的地步。

▲行政院會21日通過司法院釋字748號解釋施行法。（資料照／記者李毓康攝）