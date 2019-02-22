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同婚專法衝擊立委選情？管碧玲：大家都繃緊神經

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▲▼立法院施政報告總質詢-立委管碧玲。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨團幹事長管碧玲。（資料照／記者黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

行政院會21日通過「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，送請立法院審議。民進黨團幹事長管碧玲接受電台節目專訪時提到，針對民進黨立委的選情衝擊，「大家都繃緊神經，確實是令人緊張。」

管碧玲說明，同性婚姻專法草案22日會送進立院，26日會放進程序委員會，3月1日院會放假，程序委員會可以指定放在3月5日的院會，院會時民進黨主張讓它逕付二讀。

關於各界讚美對於同婚法案名稱降低了爭議性，管碧玲回應，她不敢掠美，智慧是在高層。「事實上我是被啟發、被觸動」她解釋，當時是因為看見行政院最優先法案名單中的第44案沒有法案名稱，而是描述著「因應公投以及大法官釋憲等相關法案」，因而勇敢建議以「大法官748號釋憲案施行條例」當作名稱，其中也隱含著對雙方的尊重。

而被問及民進黨內是否會有不同的聲音出現？管碧玲表示，目前是沒有，不過民進黨是以開放的態度，沒有用黨紀約束，行政院長蘇貞昌也表態不強迫。

針對民進黨立委的選情衝擊，「大家都繃緊神經，確實是令人緊張。」她說，民進黨每個立委應該多多少少都有接收到壓力，簡訊、電話都有一些訊息回饋，法案第2條為主要爭議的部分，黨內是以開放討論、投票的放是，不過目前她無法預測未來會怎樣，但大致上，整個黨支持政院版的部分，而她做為黨團幹部也有責任。

對於國民黨過去站在反同立場，管碧玲則說，她不了解國民黨這次會怎麼操作，只是她觀察政論節目中，國民黨幾個立委目前都還蠻溫和的，而各黨的政治人物也都有自我克制。

「若能穿透圍牆，了解同志生命歷程所受的苦，我們的心會非常柔軟」。管碧玲說，挺同、反同的兩邊都很讓人心疼，一邊是被歧視的痛苦，另一邊是恐懼的痛苦；疑慮部分的恐懼，也認為是人民的苦。

管碧玲更呼籲，所有政治人物、政黨不要藉這題做政治操作，也希望未來一個多月能夠理性的進行溝通。

▲▼婚姻平權音樂會,1210同志大遊行,同性婚姻平權（圖／記者李毓康攝）

▲同性婚姻專法草案將送入立法院進行三讀。（資料照／記者李毓康攝）

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