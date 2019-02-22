「這裡沒有不法物品」恆春男才講完...天花板夾層搜出槍毒

▲屏東縣恆春警方在黃姓男子住處天花板夾層搜出改造手槍及子彈。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮黃姓男子涉嫌擁槍自重，還槍出示恐嚇人，恆春警方21日持法院核准搜索票前往搜索，在他住處天花板夾層起出一把改造模型槍及子彈、毒品，將他帶回偵訊。黃男供稱槍械不能用及友人寄放等推託，但承認吸毒，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。

恆春分局是於日前接獲線報，稱恆春鎮60歲黃姓男子平日擁槍自重，有時還會拿槍威嚇他人，經偵查隊員蒐證後發現事證相當明確，向屏東地院聲請搜索票核准，於21日執行搜索。

▲▼警方起出改造槍枝，將黃送辦。

警方搜索時，黃嫌並不願意吐實，還向警方說住處沒有違法的東西，但看到警方開始搜查天花板後卻開始支吾其詞，果然在天花板夾層內起出改造手槍及子彈，經檢視該把手槍是以坊間常見的模型槍改造及子彈、毒品，帶回調查。

警訊時，黃嫌辯稱槍枝是一名僅知道綽號的朋友寄放的，且是改造無法使用等，但又說不出該朋友的相關基本資料，警方初步鑑驗後發現該槍功能正常，這顯然只是黃嫌藉以卸責的託詞，至於毒品殘渣袋則坦承是自己施用過的，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送屏東地檢署偵辦，並積極追溯槍枝來源。

恆春警方說，非法槍械因殺傷力強大，容易遭不法份子用來從事不法行為，是警方重點工作，未來將持續強力查緝，以淨化社會治安。