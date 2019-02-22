屏東縣枋山鄉海邊發現死豬　未感染非洲豬瘟就地焚燒

▲屏東縣枋山鄉海邊發現一頭病死豬，虛警一場。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋山鄉海邊日前下午發現一頭死豬，經海巡署南部分署第六岸巡隊枋山安檢所枋山執檢站人發現，穿著防護裝備及拉設封鎖線，並由屏東縣動物防疫所人員採樣後現地焚燒掩埋，經檢驗結果為陰性反應，未感染非洲豬瘟，就地焚燒，虛驚一場。

▲▼發現病死豬後，防疫人員進行封鎖、焚燒。

本月17日下午17時，海巡署第六岸巡隊枋山安檢所枋山執檢站守望人員，執行勤務使用望遠鏡查看岸際時，發現執檢站前方150公尺有疑似豬隻屍體。

安檢所人員立即穿著防護衣前往查看，抵達現場後確認為豬隻屍體（長95公分、寬30公分）並依防疫流程實施封鎖，通報屏東縣動物防疫所人員防疫課蕭課長派員協助處置。

屏東縣動物防疫所人員抵達現場完成檢體採樣，因無法研判死亡豬隻來源，由海巡署協助防疫所人員將病死豬焚燒後現地掩埋，並將周邊岸際實施消毒工作，後經行政院農業委員會家畜衛生試驗所於20日化驗結果為陰性，確定無感染非洲豬瘟。



南部分署第六岸巡隊表示，面對「非洲豬瘟」疫情，我國已提升至國安層級，秉持「最高的標準、最嚴謹的態度，並隨時做好長期抗戰的準備」。養豬飼主如發現飼養豬隻異常死亡或疑似感染動物傳染病，應立即通報動物防疫機關進行後續管控，不可隨意拋棄，且民眾在岸際如發現疑似豬隻屍體，可撥打海巡署「118」服務專線，將立即派員協助處理，以維護國內農畜產業生產安全。