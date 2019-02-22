　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

甜中帶酸的戀愛口感　內埔果農楊惇幃種出傳統蓮霧味

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼甜中帶酸的戀愛口感　楊惇幃種出傳統蓮霧味 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣內埔鄉果農楊惇幃、江宥緹夫妻種出傳統蓮霧的好滋味。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

你吃過帶有酸中帶甜的蓮霧嗎？其實這是傳統蓮霧的滋味。在科技原料供應廠及科技大廠工作的屏東縣內埔果農楊惇幃及太太江宥緹，雙雙辭去工作返鄉種蓮霧，為了讓消費者吃到這種傳統的蓮霧，不用重肥，靠修剪枝葉養育強壯的樹勢，蓮霧特別可口，且有產銷履歷掛保證。

40歲出頭的楊惇幃，原在科技產業原料供應商上班，與在竹科工作的江宥緹結婚，因希望離家近，調到南科工作，楊惇幃10年前金融風暴把工作辭掉返鄉務農，江宥緹因要照顧小孩也把擁有高薪的工作辭去，幫忙先生務農。

楊惇幃的家族原種植檳榔，但他不願種檳榔，向父親要了4分地學種蓮霧。他說，當初很多人反對他務農，更反對他種蓮霧，因為蓮霧風險大，家裏的檳榔事業希望年輕人接手，但他知道檳榔不是長期之計，決定轉型。

由於對栽種蓮霧陌生，他到農改場、屏科大及向蓮霧專家、屏東農業大學上課；很多人教他很多的「功夫」，但只有一位名不經傳的販運商卻教他，修剪枝條比施肥更重要，在他的教導下如何順風勢及地型修剪枝葉，樹根吸收的養份更有效發揮效用，蓮霧樹更強健，一般蓮霧遇到颱風或低溫受損，他的蓮霧園卻能安然無恙，而且果肉紮實、青脆酸甜味。

他表示，這才是蓮霧的真正傳統味，咬下才有真感情，而真正勇叢蓮霧樹才能長得蓮霧的美味，完全不靠肥料造色，全園區草生栽培，草長太長就用割的，常被鄰田笑說噴藥更快，而草生栽培在缺水情況下更顯重要，能保存水份防止流失，果粒豐美、少有裂果現象，申請到產銷履歷，更能保證蓮霧安全，消費者更能安心食用。

他目前共1.3公頃，除父親提供4分地種大粒種外，雖父親曾一度要收回去種檳榔，但他極力反對。不靠家人，他另外租了9分地，種大粒種、南洋種、泰國種、巴掌蓮霧及最流行的黑糖芭比，幾乎所有蓮霧品種他都有，產期從11月到6月都可以吃到，與主婦聯盟合作。

他說，現在掛在樹上的蓮霧全被訂走，只有部分供應宅配及網路訂購，為擴大通路，假日還到台北希望廣場銷售，很多人吃過他會酸的蓮霧，都稱許這才是蓮霧，吃不膩。現在負責田間管理，太太江宥緹在集貨場包裝出貨，雖然收入還比不上上班，但有了更多家庭溫馨及天倫之樂。

ET快訊
KID認了缺席《玩很大》！　曝光原因「希望大家體諒」
超商冰拿鐵系列都漲5元「50→55」！全家曝原因：奶量增加1
蘆洲遭虐男童爸臉書曝光！網友怒洗版：老了看小孩怎麼對你

關鍵字：屏東,內埔,楊惇幃,傳統蓮霧,酸中帶甜

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／內湖星巴克狼是韓國華僑！富家子擁6千萬豪宅　太太崩潰垮臉　鄉民：應該秒認出了

為買椰子水！瘋狂三寶連切2車道　重機男被「擠去」撞民宅重傷

影／內湖星巴克狼是韓國華僑！富家子擁6千萬豪宅　太太崩潰垮臉　鄉民：應該秒認出了

獨／拍違停車遭打趴倒地　少林拳高手竟不敢還手　原因超暖心

影／楊麗花歌仔戲拒付百萬戲服費　周董《魔杰座》設計師怒告：還我血汗錢

31歲交警郭哲銘猝逝家庭陷困境　「警心行動」助募款

影／正宮逆襲「2手大力推」...小三向右飛噴撞車　網狂重播：超療癒

養「所長雞」只送不賣　村民托孤4幼兒他全包　暖警善舉超催淚　

甜中帶酸的戀愛口感　內埔果農楊惇幃種出傳統蓮霧味

屏東縣枋山鄉海邊發現死豬　未感染非洲豬瘟就地焚燒

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

任容萱惹哭超帥獸醫　坦言：你讓我壓力很大

酷炫講錯話！　吳宗憲走心：你說我以前失敗？

嚇翻！男第一次刺青「崩壞慘叫」 狂吼5聲嚇傻朋友：正在殺雞嗎

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」！　 還原錄影真相：真的很對不起

快加油！下周油價估大漲1.5元　加滿50公升貴一個便當錢

甜中帶酸的戀愛口感　內埔果農楊惇幃種出傳統蓮霧味

屏東縣枋山鄉海邊發現死豬　未感染非洲豬瘟就地焚燒

孓命終結全民動員　嚴防登革熱疫情發生

台南啟動空品惡化緊急應變　查獲3處工地告發30萬元

舊衣藏現金10多萬　環保隊員拾金不昧受表揚

反酒駕零容忍　3天取締73件法辦47人　仍有人不怕

台南市第2選區立委補選　查賄制暴全體總動員

「還湖於民」　宜蘭水利會強制收回大湖風景區

轎車違停永康警查獲5人持毒持槍　網友喊讚！

台南今年房屋稅不凍漲　藍營批黃偉哲專案報告是「屁」

衛生棉黏地！未婚夫正妹女兒「陰森詭房」噁炸　她狂勸被無視...想退婚

世籃資格賽／歐洲王返塞爾維亞卻爆冷輸　晉級有變數

自打臉！多次嘲笑蘋果移除耳機插孔　Galaxy Fold卻跟進

影／機師罷工成功發獎金　華航罷工人事支出年增1.9億元

討兒子撒嬌！幼稚園弟「成熟回答」媽心涼一半　下秒看開：好像有道理

不倫混血女星新片「大露雪乳」　沉寂3年洗白復出被酸：像拍AV

KID認了首缺席《玩很大》！　「工作重要，家庭重要，希望大家體諒」

英國稱華為5G風險可控　《環時》：展現「讓技術的回歸技術」的靈活態度

BY2變臉真相曝光！　應徵工作人員「必備這技能」…網秒懂笑了

杜拜女網賽／澳網亞軍打謝淑薇不敢鬆懈　「難預測又超棘手」

地方熱門新聞

女神百年相遇！大甲、白沙屯媽同..

反酒駕　3天取締73件法辦47..

啟動空品惡化應變　查3處工地告..

「還湖於民」　宜蘭水利會強制收..

永康警查獲5人持毒持槍　網友喊..

林智堅帶小英名店排隊　體驗網美

等3年！彰化風鈴木粉紅爆發變打..

舊衣藏現　環保隊員拾金不昧

謝龍介問郭國文　可曾正常出口銷..

新北2月底起禁捕撈鰻苗　違者最..

尞天穿　來開台金山寺求好運

台南市立委補選　查賄制暴總動員

南投茶浙江山東河北夯！盼建常態..

我的怪奇寵物　異形魚

更多熱門

相關新聞

枋山鄉海邊發現死豬　未感染非洲豬瘟

屏東縣枋山鄉海邊日前下午發生一頭死豬，經海巡署南部分署第六岸巡隊枋山安檢所枋山執檢站人發現，穿著防護裝備及拉設封鎖線，並由屏東縣動物防疫所人員採樣後現地焚燒掩埋，經檢驗結果為陰性反應，未感染非洲豬瘟，就地焚燒。

穩鵬號船長等3台人跳海獲救

屏東萬巒最新打卡熱點…納骨塔

屏警假扮情侶超商埋伏　逮越籍偷渡客

2019台灣燈會預演　國際級表演氣勢磅礡

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

輔大旁性侵正妹！外籍男一秒神救援

即／母扯兒頭撞地板　百人現場救

她用公廁洗手乳染食肉菌　慘變殭屍臉

肉身擋火護Selina！他39%燒傷「被分手」

女遭性侵懷孕！狂跳繩想「跳到烙ㄊㄟ」

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」

屁孩驚動136縣道山神　命喪赤崁頂

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110元

醫曝「便祕這4件事」網友一直搞錯！

鳳山傳說水果妹　當地人看見必逃

惡母狠打3歲兒　寫570字控老公出軌

廁所怪聲「離開這裡」　她一看新聞嚇傻

中壢狼醫診所是凶宅　專替移工夾娃

吳建豪認「犯了好色的罪」婚前初夜隨便給

更多

最夯影音

更多

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面