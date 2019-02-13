機師罷工旅行公會建議推出罷工險　保險局：待保險業者評估

▲華航機師罷工邁入第6天。（圖／記者林敬旻攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

華航機師罷工邁入第6天，受到影響的航班跟旅客增加。旅行公會昨天(12日)建議金管會應研擬罷工險的可能性，保險局局長施瓊華今天(13日)表示，因為目前罷工相關數據還不具體，所以被列為除外項目，等保險業者評估後，若有合理的保單設計，政府再來考量。

旅行公會昨天召開記者會，公開建議政府研究罷工險的可行性，或將罷工納入旅行業責任保險額外住宿與旅行費用附加條款。

保險局長施瓊華今天(13日)表示，罷工險或是罷工納入旅行業責任保險，應該由保險業者去評估，現在罷工之所以會是除外項目，主要是因為數據、風險控管資料都不具體，且還要有合理的保單設計。等保險業者評估後可以做，保險局會再來考量。

在個人保險部分，目前各業者的旅遊不便險，遇到罷工大部分是採「一定條件」情況下會理賠。施瓊華也提醒，因為每家產險公司承擔風險能力不同，保單條款設計上也會不同，消費者還是要多加留意。

至於日前保險局請產險公會針對旅遊不便險定出「統一規範」。施瓊華表示，只會訂出幾個基本項目，供各產險業者參考。

產險公會在統一規範中，主要是針對基本保障範圍，明訂要有旅程縮短、班機延誤、行李延誤、行李損失等4項民眾不便險理賠上最常使用的項目，而這4項之外的項目，可由各公司自行擴大承保。

班機延誤部分，產險公會研議明定，班機延誤超過6小時內一定要啟動理賠。而綜觀目前市面上的產險公司，班機延誤大多都是在4小時內就達到理賠條件。

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