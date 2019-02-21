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12歲女童開學第一天被母罵成績　書包一丟跳32樓全身摔碎亡

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12歲女開學第一天被父母罵成績，書包一丟跳32樓全身摔碎亡。（圖／翻攝自微博／大河報）

▲清潔人員打掃事發現場，感嘆死者平時見到人都會打招呼，個性相當乖巧。（圖／翻攝自微博／大河報）

大陸中心／綜合報導

河南省鄭州市12歲女童開學第一天早上因為成績挨罵，一氣之下揹著書包跑到住家32樓頂的平台跳下，當場身亡。聽到一聲巨響的劉姓女主戶趕忙從4樓住家探頭看看，只見女孩躺在血泊中，身體幾乎都摔碎了，把她嚇了一大跳。

根據《大河報》報導，劉姓女住戶回想起事發當下仍心有餘悸，她提到，20日上午7點30分左右突然聽到外頭傳出一聲巨響，好奇探頭看看，沒想到庭院入口處及周圍欄杆上都是血跡，旁邊還躺著一名女童，更可怕的是孩子的遺體幾乎都被撞碎，四散在現場。

▲▼小學女童，小學生，學童，女童，書包。（圖／pakutas）

▲輕生的女童將書包留在32樓頂，自己一躍而下。（示意圖／取自免費圖庫pakutas，與本文當事人無關）

警方接獲報案在10分鐘後與醫護人員一同趕到，女童的家人得知噩耗哭著衝到事發現場，她的爸爸嘴裡不停說著，「只不過是唸妳幾句，妳怎麼這樣做啊？」其他住戶私下透露，輕生的女童一早上學前因為成績問題，被母親罵了一頓，後來大家以為她出門是去學校，沒想到竟然爬到32樓頂一躍而下。

警方調閱監視器發現，女童離家後就直接往樓頂走去，把書包一扔就往下跳。由於事發時間剛好是國中開學第一天，父母一度傷心到情緒不穩，目前雖然已經著手開始辦理後事，但低調不願透露更多細節。

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關鍵字：河南,寒假,開學,跳樓

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