自行車也有車險！　YouBike族上網登記政府幫付保費

▲若是長騎YouBike通勤，可以上網登記，免費享有自行車險保障。（圖／記者季相儒攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

騎自行車出遊已是許多民眾假日休閒的選擇，你知道自行車也有「車險」嗎？在騎自行車前先投保，不只保障自己，也保障第三人跟車體毀損，以綜合型保單來說，年繳保費約3000元左右。但若民眾是常騎Youbike等公共自行車，6縣市民眾只要上網登記會員，政府會負擔保費。

許多民眾已經習慣用Youbike或自己的腳踏車代步，保險局提醒，若是常常有在騎自行車的民眾，可以投保自行車險，目前市面上有達10家產險公司有這類商品，包括國泰產險、富邦產險、明台產險、泰安產險等。

保險局說明，目前市面上自行車保險，保障範圍歸納可簡單區分成3大類：第一，保障騎乘者發生意外體傷或死亡的「傷害保險」；第二，保障騎乘者對第三人負擔賠償責任的「責任保險」；第三，保障自行車車體毀損滅失的「自行車損失保險」。

部分產險公司是分成上述3大類各別分開銷售，也有產險公司是推出綜合型保單，一張保單包含上述3大保障。以市面上的某張綜合型保單來舉例，年繳保費約3000元以內，包含身故保險金100萬元、意外醫療2萬元、第三人責任險200萬、車體損失險3萬元。

保險局也表示，目前已經開放自行車險可以透過網路投保，部分產險公司已經陸續有此服務，但網路投保自行車險有限制保費，須在保費10萬元以下，民眾可以自行上網購買。

有些民眾則疑惑「我只是用Youbike代步，不是用自己的自行車，還需要投保嗎？」其實目前包括台北、新北、桃園、台南、高雄、苗栗縣等6縣市的公共自行車，各縣市政府都已經為民眾投保好自行車險，民眾只需要上網或在租借站登錄被保險人資料即可，保費政府負擔。

目前台北、新北、桃園、台南、高雄、苗栗縣6縣市的公共自行車傷害險，皆是由國泰產險承保，保險費由各縣市政府全額支付，在騎乘公共自行車時不幸發生意外的騎乘者，若已經登錄為保險會員的民眾，只要從雙北市、桃園市、苗栗縣、台南市及高雄市租借公共自行車，就有意外身故失能最高100萬元，或意外傷害住院每日1000元的保障。

國泰產險表示，雙北市、桃園市、苗栗縣的公共自行車都是透過YouBike微笑單車系統租借，民眾只要登入YouBike官網或是租借站的Kiosk系統，設定好用來租車的卡片跟對應的被保險人資料，一卡對應一人，從完成設定與確認同意投保後，一次設定，4縣市通用，只要從已經投保公共自行車傷害險的縣市租借自行車，每一次的騎乘都涵蓋在保險的防護網下，未來如果有更多使用YouBike系統的縣市加入保障，民眾也不用重新登錄資料，並且不需要支付額外的費用。

根據統計，公共自行車傷害險自2018年6月成立第一張保單後，累計至12月底止承保了逾340萬人次，但仍遠低於自行車的租借人次。國泰產險提醒，公共自行車傷害險是政府的美意，可以增加民眾的意外保障，民眾只要上網或在租借站登錄被保險人的資料後保險立即啟動，千萬不要損失了自身的權益。

但要注意，自行車險針對「酒駕」也同樣台除在外。國泰產險解釋，飲酒駕車屬於條款除外責任，就算是自行車險也是如此，如果呼氣酒測值超過0.15，或血液所含酒精成份超過道路交通法令規定標準，就無法理賠。

▼雙北市、桃園市、苗栗縣都採用YouBike微笑單車系統。（圖／記者季相儒攝）