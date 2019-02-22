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250名高中生搭世越號沉下海面　5周年電影《生日》：不會忘記你們

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文／羅小編

2014年4月16日對韓國人來說，自然是悲傷無法言喻的一天，搭載著476名乘客的世越號原本駛向濟州島，卻在全羅南道珍島郡屏風島外海沉沒，造成302人死亡，至今仍有3名乘客下落不明！

►朴槿惠假哭曝光？　軍方曾進言「海葬告別」世越號失蹤者：裝像一點！
▲「世越號」目前已運到木浦新港，南韓政府將利用模組運輸車將它從半潛水船移動到碼頭地面上。（圖／路透社）
▲世越號船體（圖／路透社）

當時船上搭載著至少325名來自京畿道安山市檀園高中的高中生，他們準備前往濟州島畢業旅行，卻因此次沉船事故250名學生們和家人、同學、師長天人永隔，無法回到熟悉的校園......

南韓世越號打撈。（圖／路透社）
▲罹難者家屬焦急等待船體打撈（圖／路透社）

他們永遠無法回到學校參加畢業典禮，這始終是罹難者家屬們的遺憾，為此校方決定12日上午10時幫250名罹難（包含2名失蹤者）補辦畢業典禮，只見禮堂內擺滿250張紫色椅子，罹難學生的家屬們代替子女們坐上紫椅領取畢業證書，在場的媽媽、奶奶、阿姨等無不是抱著椅背嚎啕大哭！

「若沒有世越號事件，我家孩子或許早就大學畢業了！本該是兒子、女兒和同學們一起在這迎向人生新階段，如今卻剩下心靈被掏空的我們站在這......」

▲檀園高中特別為250名犧牲於船難的學生舉辦畢業典禮

為了記取歷史上留下的教訓、撫慰家長們受傷的心靈，導演李宗彥決定以世越號船難發生前後為背景拍攝電影《生日》（생일，暫譯），以罹難學生洙鎬（수호）的家庭為故事敘述主軸。

曾在賺人熱淚的電影《希望：為愛重生》（소원，素媛）飾演父親一角的薛耿求在電影《希望》飾演洙鎬的爸爸，全道嬿則飾演洙鎬的媽媽。而洙鎬則由童星尹燦榮飾演。

▲▼電影《生日》（圖／翻攝自Naver Movie）
▲電影《生日》（圖／翻攝自Naver Movie）

劇中描述洙鎬不幸搭上世越號罹難，洙鎬爸媽帶著對兒子的思念、悔恨過著每一天，直到今年洙鎬的生日又將到來，唯一沒有洙鎬在的生日！家人和朋友們決定聚在一起，互相吐露對洙鎬的思念之情......

「我們永遠不會忘記你！」

►「受難者找到了我」世越號沈船4周年　搜救潛水員獨白
▲▼世越號罹難者光化門廣場靈堂（圖／記者羅翊宬攝）
▲世越號罹難者光化門廣場靈堂，牆上掛著5名失蹤者照片（圖／記者羅翊宬攝）

搭上世越號事件5週年，《生日》確定在今年4月於南韓上映。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：南韓,韓國,世越號,船難,濟州島,檀園高中,學生,5週年

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