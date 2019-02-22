iPhone好貴下不了手？蘋果、支付寶合推零利率貸款

▲蘋果將與支付寶聯手，推出長達到2年的零利率貸款服務。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

外媒報導指出，蘋果為了重振中國大陸市場的銷售，現在傳出蘋果將與螞蟻金服旗下的支付寶聯手，推出長達到2年的零利率貸款服務，希望能藉此刺激中國大陸對蘋果設備的需求。

據《華爾街日報》報導，蘋果公司和支付寶公司在本周通知了消費者，他們能以借錢的方式在蘋果線上商店購買蘋果產品，並能在24個月內按月分期付款。符合此項零利率貸款服務的最低購買金額為人民幣4000元（約新台幣18332元），目前蘋果大陸官網上，除了較貴的iPhone XS系列外，iPhone 8和iPhone XR售價分別為人民幣5099元和人民幣6499元，皆符合此項條件。

這項零利率貸款服務是螞蟻金服公司推出的消費信貸產品「花唄」，可用於支付寶。透過這樣的貸款服務，將能大大降低消費者在購買蘋果設備時的負擔。報導指出，蘋果其實早在上個月就向在中國大陸的42間實體商店購買新iPhone的消費者提供類似的貸款安排。

報導分析，雖然蘋果官網有提供使用三家中國國有銀行發行的信用卡可享有24期零利率的服務，但相較於美國，大陸的信用卡普及率較低，但直接與銀行帳戶連結的支付寶和微信支付卻蓬勃發展，可能就是因為這樣，蘋果才會選擇與支付寶合作推出零利率分期服務。

花唄於20日時向客戶表示，可能會臨時提高客戶的信用額度，方便客戶能購買蘋果產品。對於與蘋果合作的消息，螞蟻金服和蘋果發言人皆未回應。