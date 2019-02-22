搭郵輪出遊！他抬頭見電視播「經典神片」超毛：我想家了　8千網笑爛

▲郵輪上播這片，原PO好毛 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

在適當的時間、地點放電影超重要，否則轟動一時的經典片也會淪為「安全宣導片」。一位網友昨日在臉書表示，自己正搭著郵輪出遊，但是晚上在房間休息時猛一抬頭，發現電影台播的片子竟讓他毛毛的，結巴表示「這樣...好嗎...」，貼文也吸引了近萬網友笑翻按讚，表示「趕快準備一個哨子保命」。

一位網友昨日在臉書「爆怨公社」中貼出一張電視畫面，他表示自己目前正在搭麗星郵輪寶瓶星號出遊，晚上在房間休息時，電視好巧不巧正播映著經典電影「鐵達尼號」，還是男主角站在階梯上的結尾畫面，讓他不得不聯想到沈船的劇情，傻眼表示「這樣...好嗎...我想家了」，也開玩笑表示自己身上沒有女主角的「海洋之心」項鍊。

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▲歲月不饒人啊～～ 傑克好帥！（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出引發大批網友共鳴，紛紛表示「我剛看完」、「我第一次搭郵輪腦袋裡也是一直想著鐵達尼號的劇情」、「這是安全宣導影片XD」，其他人則開玩笑說「先去研究逃生路線，然後就可以去船頭找螺絲了」、「要不要考慮轉個台就好」、「哨子先準備好，他是最後一個讓你生存的武器」、「還看什麼電視，先去救生艇佔位子啦！」、「現在不會撞到冰山，只有垃圾山」。

還有資深劇迷表示，「昨天看，今天也看」、「只要電視有播都會看」、「你知道我剛看完鐵達尼號後又在隔壁台看到神鬼獵人，從一位多情小屁孩到流浪冷酷獵人恩...時間真殘酷XD」、「每次看每次的感覺都不一樣，蘿絲跟傑克的愛情故事、堅定自己崗位的船長跟演奏家、孩子與父母親情的感動」。

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