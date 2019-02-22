人氣被韓國瑜比下去　柯文哲：他是新網紅、我是舊網紅

▲台北市長柯文哲接受POP Radio《Pop搶先爆》主持人黃光芹專訪。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

2018九合一大選韓國瑜一舉顛覆民進黨大票倉高雄，聲勢暴漲連台北市長柯文哲也自嘆不如，成為新一代網路霸主。柯文哲22日接受專訪，被問到怎麼解讀被韓國瑜領先？他笑說，「他是比較新的網紅，我是比較舊的網紅，本來舊喜新厭舊，很正常」；他還說，兩人的走紅是不正常現象，一個正常國家不應該這樣，代表民眾都「太悶」，妄想一個人來改變這個社會，這樣的期望太大了。

「我們在思考一個問題，其實最近這種總統民調不正常。」被問到在總統民調與韓國瑜都在領先地位，柯文哲直言，這就是人民對政治有不切實際的期望，其實2018不是國民黨勝，是民進黨敗，「不代表人民喜歡國民黨」；他認為，人民對兩黨政治很厭惡、很悶，因此投射在柯文哲、投射在韓國瑜身上，是不正常的。

至於民調結果，柯文哲表示自己也相信，跟預期其實差不多，因為柯韓都是新的，舊的來比都會輸，「選柯跟韓不一定比較好，但選舊的沒有期待值。」

柯文哲也說，其實人民對總統的期望不對，要靠一個人把國家變好，他覺得不是那麼容易。他舉例，就像一部車老是出車禍，「如果換了三個駕駛還是出車禍，那就是車的問題」；他認為，當前台灣有兩個問題，一個是憲政體制架構不對，德國總理梅克爾做了14年多，但這14年多台灣我們換了一堆閣揆，文官制度被破壞很嚴重。

柯文哲還舉例，去年前瞻計畫編列8800億預算，但只要問一個問題，「國發會有沒有討論過？」，直言這種牽涉國家幾十年發展的東西，沒有經過正常程序討論，就是政治凌駕專業，這種東西不解決換總統也一樣，「台灣人民要誠實面對思考國家面對的問題。」